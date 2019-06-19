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Экономика
Дочка «Народного банка» выставляет облигации «Казахтелекома» на 80 млрд тенге на торги
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danilov 19 Июня 2019 в 15:19:38
Облигации АО «Казахтелеком» на Т80 млрд выставляются на торги, сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

«Дата торгов – 19 июня. Объявленный объем размещения, тенге – 80 млрд», - говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что инициатором проведения торгов является АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance».

Согласно документу, зарегистрированный объем выпуска облигаций «Казахтелекома» составляет Т120 млрд.

По сообщению КазТАГ
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  ИНКВИЗИТОР 19.06.2019 в 16:15:37   # 724345
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  GoodZone 19.06.2019 в 16:44:25   # 724349
"Налетай, не скупись!
Покупай живопИсь!"

Доходность у бумажек какая? Судя по последним скандалам с держателями акций, нулевая... кто-то решил продать дохлую корову по цене арабского скакуна? или я ошибаюсь?
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