Дочка «Народного банка» выставляет облигации «Казахтелекома» на 80 млрд тенге на торги

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danilov 19 Июня 2019 в 15:19:38
«Дата торгов – 19 июня. Объявленный объем размещения, тенге – 80 млрд», - говорится в сообщении в среду.
Отмечается, что инициатором проведения торгов является АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance».
Согласно документу, зарегистрированный объем выпуска облигаций «Казахтелекома» составляет Т120 млрд.
По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 19.06.2019 в 16:15:37 # 724345
Покупай живопИсь!"
Доходность у бумажек какая? Судя по последним скандалам с держателями акций, нулевая... кто-то решил продать дохлую корову по цене арабского скакуна? или я ошибаюсь?