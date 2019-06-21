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Экономика
Тенге незначительно укрепился
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Пришелец 21 Июня 2019 в 12:02:30
Тенге укрепился на 3%

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  Эндрю 21.06.2019 в 12:50:57   # 724581
Это агония
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  Aлекс 21.06.2019 в 13:42:05   # 724583
https://www.nur.kz/1800902-nazarbaev-ne-isklucena-devalvacia-deneznoj-sistemy.html
Назарбаев: Не исключена девальвация денежной системы
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