▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Экономика
Тенге незначительно укрепился
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
Пришелец
21 Июня 2019 в 12:02:30
Тенге укрепился на 3%
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Эндрю
21.06.2019 в 12:50:57
# 724581
Это агония
поощрить
|
покарать
Aлекс
21.06.2019 в 13:42:05
# 724583
https://www.nur.kz/1800902-nazarbaev-ne-isklucena-devalvacia-deneznoj-sistemy.html
Назарбаев: Не исключена девальвация денежной системы
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь