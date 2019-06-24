Казахстан запретит вывоз скота за границу из-за высокого спроса со стороны Узбекистана

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danilov 24 Июня 2019 в 20:28:12
Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством финансов и КНБ разработали проект приказа, согласно которому вывоз живого скота будет запрещён на шесть месяцев .
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан КРС живого (код ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности – КазТАГ) – 0102) и овец и коз живых (код ТН ВЭД – 0104)", — говорится в проекте документа.
Причиной является программа по возрождению фермерства в Узбекистане, в рамках которой населению выдаются беспроцентные кредиты на покупку скота из других государств. За последние месяцы из Казахстана было вывезено более 66 тысяч голов КРС, что поставило под угрозу дальнейшее развитие отечественной отрасли животноводства.
В 2011 году в Казахстане была запущена госпрограмма "Сыбага", направленная на кредитование населения для покупки маточного поголовья КРС в основном беспородного из личных подсобных хозяйств внутри страны. Благодаря этому в стране появились крупные организованные хозяйства, а численность поголовья за восемь лет увеличилась с 5,6 млн до 7,3 млн, что обеспечило внутренний рынок говядиной на 98%.
"Государство ежегодно до 2016 года направляла по программе порядка семи млрд тенге, а с 2018 года темпы увеличились и на эти цели было выделено более 25 млрд. Сейчас идёт закуп скота фермерами, но теперь не просто беспородного, а улучшенного, который имеет уже определённые продуктивные качества. В основном закупают из России, потому что там нет программы внутренней поддержки фермеров. С прошлого года также часть поголовья начали завозить из Австралии, США, Европы – ареал расширяется", – рассказал директор Департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов.
Однако в начале 2019 года отрасль столкнулась с серьёзной проблемой – в Узбекистане была запущена программа, которая полностью дублирует казахстанскую "Сыбага". Фермеры из соседнего государства начали массово закупать скот в Казахстане, предлагая цену на 5-10% выше рыночной.
"В Узбекистане начали активно кредитовать своих фермеров, но так как внутри страны нет большого поголовья, то единственной возможностью его купить является Казахстан", – отметил он.
"Мы ближе, по ветеринарным показателям мы являемся благополучной страной, то есть здесь соблюдаются все требования, и мы среди стран СНГ первые, кто получил статус государства свободного от ящура. Это конечно снимает многие риски для бизнеса, и узбекским фермерам, так сказать, интересно покупать скот у нас", – поделился Ахметов.
При этом в МСХ не видят "ничего плохого" в том, что отечественные животноводы продают свой скот как внутри страны, так и за её пределами. Но в министерстве категорически против того, чтобы на экспорт уходило маточное поголовье, покупку которого просубсидировало государство.
"Мы считаем, что можно экспортировать бычков после откорма – если рынку необходима продажа в виде живого скота, то пусть продают, мы не против. Но мы против того, чтобы вывозили маточное поголовье, потому что это основа отрасли, а его вывоз из страны пусть и в небольшом количестве для нас риск. Чтобы дать быстрый прирост нам нужно закупать скот извне, потому что его продажа внутри страны друг другу такого эффекта не даст", – подчеркнул директор департамента.
Он отметил, что в прошлом году из страны в Узбекистан было вывезено около 50 тысяч КРС, а за пять месяцев 2019 года – уже более 42 тысяч. Эту ситуацию в министерстве называют критической:
"На данный момент из 7,3 млн КРС, чуть меньше половины (3,3 млн) – это маточное стадо. Для обеспечения внутреннего рынка мясом его достаточно, но здесь есть важный момент – это экспорт, который является для нас важной задачей. И ситуация, которая складывается на границах, для нас критична", – поделился он.
Высокий спрос на КРС из Казахстана на руку скотокрадам, отмечает Еркебулан Ахметов. С середины июня две инспекционные группы на границе мониторят вывоз скота из страны. Они уже выявили несколько нарушений – к примеру, с ушей животных срезаются бирки, из-за чего невозможно определить настоящих владельцев скота. В министерстве планируют запретить вывоз из страны маточного поголовья на полгода.
"Мы естественно будет принимать меры двустороннего характера, в первую очередь, ответственность продавцов КРС, которые осознанно своими действиями исключают возможность выяснения происхождения животного, а с другой стороны, не достаточный надзор ветеринарного контроля", – подчеркнул представитель МСХ.
"Но учитывая обстановку мы сейчас рассматриваем возможность введения ограничения по вывозу маточного поголовья, потому что наша цель его нарастить. И в этом плане такие меры со стороны нашего министерства будут приниматься", – добавил он.
Однако, председатель правления Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев категорически против запрета на вывоз, так как это может негативно сказаться на бизнес-процессах. По его мнению, правильным решением является создание комфортных условий для того, чтобы скот продавался и покупался только внутри страны.
"В Узбекистане людям дают деньги быстро и под ноль процентов, то есть получил и иди занимайся, а у нас пока пройдёшь все эти процедуры оформления, потратишь много времени, то есть существует недоступность кредитных средств", – сказал Максут Бактибаев.
"У нас есть спрос на экспорт. И для того, чтобы было больше мяса нужно больше КРС. Допустим, у нас есть контракт на экспорт 100 тысяч тонн мяса в следующем году, для того чтобы его произвести нужно 400 тысяч бычков. Их откуда-то надо произвести, чтобы не допустить внутреннего дефицита, потому что если он будет, то цены на мясо будут расти. Это невыгодно ни простым людям, ни государству. Если сейчас начнётся массовый экспорт, то стоимость мяса на внутреннем рынке будет неизбежно подниматься – это уже социальный вопрос", – добавил он.
По его словам, если из страны будет вывезено, к примеру 10% от общего количества КРС, то цена на мясо внутри страны также увеличится на 10%. Поэтому необходимо наращивать поголовье, а не уменьшать его.
"Фермеру не важно: будет мяса хватать на внутреннем рынке, продаст он свой скот нашим или в Узбекистан ему разницы нет, главное, чтобы подороже", – подчеркнул Максут Бактибаев.
"Я против прямого запрета на вывоз, но если его введут, то я не буду его бойкотировать, я пойму. Но есть более правильное решение, которое устроит всех – это увеличить спрос на местных тёлок, то есть, чтобы люди активнее начинали заниматься животноводством", – отметил представитель мясного союза.
В этом году Казахстан смог завести 100 тысяч голов КРС из третьих стран, но узбекские фермеры также налаживают связи с другими государствами, и по словам Максута Бактибаева, в скором будущем, у казахстанских фермеров появятся проблемы с покупкой скота для ввоза в страну.
"Мы завозим скот из России, Украины, США, Австралии, Бразилии и Европы. В России они уже всё скупили. Теперь и нам там приходится с ними конкурировать. И тут возникает диссонанс – мы говорим, что увеличиваем поголовье, завозим скот в страну, а наши соседи его вывозят. Дилемма: по законам рынка мы не можем ничего ограничивать, то есть если это работает, то это правильно – если больше вывозят, то значит будут больше завозить" – подчеркнул председатель правления Мясного союза Казахстана.
"Но, с другой стороны, государство тратит свои ресурсы и у него есть чёткие задачи – увеличь маточное поголовье, чтобы было больше мяса на экспорт. Наше мясо уже сейчас готовы купить и Китай, Иран, тот же Узбекистан его покупает. Мы открыли страны, настроили логистику, сферу ветеринарии – только-только что-то пошло. Всё есть, осталось только работать", – сказал в заключение председатель правления Мясного союза Казахстана.
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