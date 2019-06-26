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Экономика
SWIFT к 2020 г завершит перевод трансграничных операций на новый стандарт
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danilov 26 Июня 2019 в 12:56:45
Система передачи информации и совершения платежей SWIFT завершит перевод международных транзакций на новый улучшенный стандарт к 2020 году, говорится в сообщении компании.

Стандарт передачи данных SWIFT gpi позволяет увеличить скорость совершения операций и возможность их сквозного отслеживания.

"Уже 3,5 тысячи банков, на которые приходится 85% общего платежного трафика SWIFT, обязались перейти на gpi, и более 55 инфраструктурных единиц платежного рынка уже обмениваются gpi-платежами, обеспечивая возможность внутреннего обмена и отслеживания", — сказано в сообщении SWIFT.

"Массовый переход на SWIFT gpi, который к 2020 году станет всеобщим, мировым стандартом, позволит сделать все трансграничные транзакции быстрыми, прозрачными, отслеживаемыми и по-настоящему глобальными", — также отметили в компании.
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