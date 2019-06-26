Токаев поручил погасить долги по кредитам для уязвимых слоёв населения

Вы меня конечно извините, но почему только этой категории нужно помогать? это потребительские кредиты... Один из последних сил выбивается, живет по средствам, не влезая в долги и ему ничего за то, что он соизмеряет желания и возможности? а другой просто за счет своей глупости вляпался и ему манна в виде списания долгов, так у него сложится впечатление, что так и должно быть... а первый решит - зачем я парился, ведь можно было набрать и не отдавать... я понимаю, что ситуации разные и люди разные, но тогда и подход должен быть индивидуальный... один на сотку взял ради понтов, другой на лечение матери из-за безвыходности... и где справедливость, логика или все это не про нас? Опять же откуда эти деньги на покрытие долгов - из наших налогов? то есть я должен заплатить за сотку какого-то дебила, не рассчитавшего свои силы? я не против помочь тому другому на лечение матери, но дебилу помогать не хочу... дайте каждому по 350 тысяч и проследите за тем, чтобы дебилы правильно потратили деньги... Да и банки можно грузануть немного хотя бы на проценты по кредитам, пусть тоже отвечают за свои действия, они ведь выдавали эти ненадежные кредиты.