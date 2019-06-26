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Экономика
Токаев поручил погасить долги по кредитам для уязвимых слоёв населения
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danilov 26 Июня 2019 в 16:49:42
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, сообщается на сайте Акорды.

"Правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях:

1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;

3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика", - говорится в постановлении.

Президент поручил правительству и Национальному банку:

1) принять меры по списанию гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года;

2) совместно с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять иные меры по реализации настоящего Указа.

3) Национальному банку принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих:

1. запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней;

2. запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума;

3. дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Указ вводится в действие со дня подписания.

"Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года", - сообщила пресс-служба Главы государства.

Уточняется, что данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Также вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

"Позиция Президента - сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк по поручению Главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков", - подчеркнули в Акорде.

"Сложившаяся ситуация с потребительскими кредитами не должна больше повториться. Для ее предотвращения Национальный банк обязан принять жесткие меры регуляторного характера, усилить ответственность финансовых организаций (...) Необходимо ввести запрет на предоставление займа гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежания дальнейшего ухудшения и финансового состояния", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что Нацбанк должен принять дополнительные меры регулирования выдачи беззалоговых потребительских займов. Среди них - общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.

"Ко мне поступают многочисленные просьбы помочь с выплатой потребительских, беззалоговых кредитов. Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане решили поправить тяжелые жизненные ситуации, не могут взять на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка, снижаются доходы, люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. И это проблема касается 500 тысяч наших граждан", - сказал Президент.

По словам Главы государства, средний размер более 86 процентов кредитов составляет менее миллиона тенге.

"Средний размер задолженности около 300 тысяч тенге, все проанализировано и подсчитано. Как Глава Казахстана мне нельзя оставаться безучастным, видя, что люди не могут выбраться из долговой ямы, поэтому я поручил правительству в порядке одноразовой акции принять меры. В качестве прямой финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных мной категорий граждан государство погасит основной долг и начисленные по нему вознаграждения до 300 тысяч тенге в банки второго уровня и микрофинансовые организации. (...)

Это для 255 тысяч человек означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждения. Что касается остальных, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге и это станет существенной поддержкой и восстановлением платежоспособности и снижения долговой нагрузки", - добавил Токаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shaman 26.06.2019 в 17:31:56   # 725128
Красавчик
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  Zoggyla 26.06.2019 в 17:33:17   # 725129
Ничего, еще возьмут.
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  GoodZone 26.06.2019 в 18:00:51   # 725141
Вы меня конечно извините, но почему только этой категории нужно помогать? это потребительские кредиты... Один из последних сил выбивается, живет по средствам, не влезая в долги и ему ничего за то, что он соизмеряет желания и возможности? а другой просто за счет своей глупости вляпался и ему манна в виде списания долгов, так у него сложится впечатление, что так и должно быть... а первый решит - зачем я парился, ведь можно было набрать и не отдавать... я понимаю, что ситуации разные и люди разные, но тогда и подход должен быть индивидуальный... один на сотку взял ради понтов, другой на лечение матери из-за безвыходности... и где справедливость, логика или все это не про нас? Опять же откуда эти деньги на покрытие долгов - из наших налогов? то есть я должен заплатить за сотку какого-то дебила, не рассчитавшего свои силы? я не против помочь тому другому на лечение матери, но дебилу помогать не хочу... дайте каждому по 350 тысяч и проследите за тем, чтобы дебилы правильно потратили деньги... Да и банки можно грузануть немного хотя бы на проценты по кредитам, пусть тоже отвечают за свои действия, они ведь выдавали эти ненадежные кредиты.
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  Zoggyla 26.06.2019 в 18:05:09   # 725143
GoodZone 26.06.2019 в 18:00:51 # 725141 Все вы правильно пишите, только кому-то об этом НЕВДОМЁК!
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  koshkoed 26.06.2019 в 18:31:04   # 725146
Покажу в этом году доход по нулям. Уйду работать в черную. И пособие в 69к
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  NАVIGATOR 26.06.2019 в 18:39:51   # 725150
Цитата: GoodZone от 26.06.2019 12:00:51
Вы меня конечно извините, но почему только этой категории нужно помогать? это потребительские кредиты... Один из последних сил выбивается, живет по средствам, не влезая в долги и ему ничего за то, что он соизмеряет желания и возможности? а другой просто за счет своей глупости вляпался и ему манна в виде списания долгов, так у него сложится впечатление, что так и должно быть... а первый решит - зачем я парился, ведь можно было набрать и не отдавать... я понимаю, что ситуации разные и люди разные, но тогда и подход должен быть индивидуальный... один на сотку взял ради понтов, другой на лечение матери из-за безвыходности... и где справедливость, логика или все это не про нас? Опять же откуда эти деньги на покрытие долгов - из наших налогов? то есть я должен заплатить за сотку какого-то дебила, не рассчитавшего свои силы? я не против помочь тому другому на лечение матери, но дебилу помогать не хочу... дайте каждому по 350 тысяч и проследите за тем, чтобы дебилы правильно потратили деньги... Да и банки можно грузануть немного хотя бы на проценты по кредитам, пусть тоже отвечают за свои действия, они ведь выдавали эти ненадежные кредиты.

Вы что думаете они о должниках беспокоятся? При списании долгов бюджетные средства прямиком направляются в банки и другие финансовые организации. Не факт что все должники были в состоянии вернуть полученные кредиты. А так все в шоколаде-банкиры вернут безнадежные долги, президент заработает плюс себе в карму, ну и должники могут смело заявить:"долги отдают только трусы!"
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  Pole13 26.06.2019 в 18:40:43   # 725151
Приучите так бездумно кредиты брать.
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  Шекспир 26.06.2019 в 19:09:34   # 725152
блин не успел кредит оформить на машину)))
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  KapitanNemo 26.06.2019 в 19:14:45   # 725153
Если эта акция будет выполнена правильно. Если помогут действительно самым нуждающимся. Тогда можно только аплодировать Президенту.

Если ужесточат правила кредитования и научат население жить по средствам, тоже хорошо.

С политической точки зрения, акция своевременная.
Сейчас вся страна из-за Арыси наблюдает за дееспособностью власти. Будут или не будут помогать простому народу. Власть почувствовала этот взгляд многих миллионов и сделала правильные выводы.

Сам ходил в долгах два года. Выплатил почти миллион тенге. Жил с семьей на 50 тыс. месяц. Это очень тяжело.
Я искренне рад, что целых 250 тыс. человек получат реальную помощь и избавятся от долга.
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  shy_ric 26.06.2019 в 20:14:41   # 725155
Цитата: KapitanNemo от 26.06.2019 13:14:45
Сам ходил в долгах два года. Выплатил почти миллион тенге. Жил с семьей на 50 тыс. месяц. Это очень тяжело.
Я искренне рад, что целых 250 тыс. человек получат реальную помощь и избавятся от долга.

никто Вас не заставлял и 250 тыс. человек брать кредиты....
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