Токаев поручил погасить долги по кредитам для уязвимых слоёв населения

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danilov 26 Июня 2019 в 16:49:42
"Правительству в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях:
1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;
2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;
3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика", - говорится в постановлении.
Президент поручил правительству и Национальному банку:
1) принять меры по списанию гражданам Казахстана, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года;
2) совместно с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3) Национальному банку принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих:
1. запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней;
2. запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума;
3. дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента. Указ вводится в действие со дня подписания.
"Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года", - сообщила пресс-служба Главы государства.
Уточняется, что данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.
Также вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.
"Позиция Президента - сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для ее предотвращения Национальный банк по поручению Главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков", - подчеркнули в Акорде.
"Сложившаяся ситуация с потребительскими кредитами не должна больше повториться. Для ее предотвращения Национальный банк обязан принять жесткие меры регуляторного характера, усилить ответственность финансовых организаций (...) Необходимо ввести запрет на предоставление займа гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежания дальнейшего ухудшения и финансового состояния", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что Нацбанк должен принять дополнительные меры регулирования выдачи беззалоговых потребительских займов. Среди них - общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.
"Ко мне поступают многочисленные просьбы помочь с выплатой потребительских, беззалоговых кредитов. Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане решили поправить тяжелые жизненные ситуации, не могут взять на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка, снижаются доходы, люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. И это проблема касается 500 тысяч наших граждан", - сказал Президент.
По словам Главы государства, средний размер более 86 процентов кредитов составляет менее миллиона тенге.
"Средний размер задолженности около 300 тысяч тенге, все проанализировано и подсчитано. Как Глава Казахстана мне нельзя оставаться безучастным, видя, что люди не могут выбраться из долговой ямы, поэтому я поручил правительству в порядке одноразовой акции принять меры. В качестве прямой финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных мной категорий граждан государство погасит основной долг и начисленные по нему вознаграждения до 300 тысяч тенге в банки второго уровня и микрофинансовые организации. (...)
Это для 255 тысяч человек означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждения. Что касается остальных, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге и это станет существенной поддержкой и восстановлением платежоспособности и снижения долговой нагрузки", - добавил Токаев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 26.06.2019 12:00:51
Вы меня конечно извините, но почему только этой категории нужно помогать? это потребительские кредиты... Один из последних сил выбивается, живет по средствам, не влезая в долги и ему ничего за то, что он соизмеряет желания и возможности? а другой просто за счет своей глупости вляпался и ему манна в виде списания долгов, так у него сложится впечатление, что так и должно быть... а первый решит - зачем я парился, ведь можно было набрать и не отдавать... я понимаю, что ситуации разные и люди разные, но тогда и подход должен быть индивидуальный... один на сотку взял ради понтов, другой на лечение матери из-за безвыходности... и где справедливость, логика или все это не про нас? Опять же откуда эти деньги на покрытие долгов - из наших налогов? то есть я должен заплатить за сотку какого-то дебила, не рассчитавшего свои силы? я не против помочь тому другому на лечение матери, но дебилу помогать не хочу... дайте каждому по 350 тысяч и проследите за тем, чтобы дебилы правильно потратили деньги... Да и банки можно грузануть немного хотя бы на проценты по кредитам, пусть тоже отвечают за свои действия, они ведь выдавали эти ненадежные кредиты.
Вы меня конечно извините, но почему только этой категории нужно помогать? это потребительские кредиты... Один из последних сил выбивается, живет по средствам, не влезая в долги и ему ничего за то, что он соизмеряет желания и возможности? а другой просто за счет своей глупости вляпался и ему манна в виде списания долгов, так у него сложится впечатление, что так и должно быть... а первый решит - зачем я парился, ведь можно было набрать и не отдавать... я понимаю, что ситуации разные и люди разные, но тогда и подход должен быть индивидуальный... один на сотку взял ради понтов, другой на лечение матери из-за безвыходности... и где справедливость, логика или все это не про нас? Опять же откуда эти деньги на покрытие долгов - из наших налогов? то есть я должен заплатить за сотку какого-то дебила, не рассчитавшего свои силы? я не против помочь тому другому на лечение матери, но дебилу помогать не хочу... дайте каждому по 350 тысяч и проследите за тем, чтобы дебилы правильно потратили деньги... Да и банки можно грузануть немного хотя бы на проценты по кредитам, пусть тоже отвечают за свои действия, они ведь выдавали эти ненадежные кредиты.
Вы что думаете они о должниках беспокоятся? При списании долгов бюджетные средства прямиком направляются в банки и другие финансовые организации. Не факт что все должники были в состоянии вернуть полученные кредиты. А так все в шоколаде-банкиры вернут безнадежные долги, президент заработает плюс себе в карму, ну и должники могут смело заявить:"долги отдают только трусы!"
KapitanNemo 26.06.2019 в 19:14:45 # 725153
Если ужесточат правила кредитования и научат население жить по средствам, тоже хорошо.
С политической точки зрения, акция своевременная.
Сейчас вся страна из-за Арыси наблюдает за дееспособностью власти. Будут или не будут помогать простому народу. Власть почувствовала этот взгляд многих миллионов и сделала правильные выводы.
Сам ходил в долгах два года. Выплатил почти миллион тенге. Жил с семьей на 50 тыс. месяц. Это очень тяжело.
Я искренне рад, что целых 250 тыс. человек получат реальную помощь и избавятся от долга.
Цитата: KapitanNemo от 26.06.2019 13:14:45
Сам ходил в долгах два года. Выплатил почти миллион тенге. Жил с семьей на 50 тыс. месяц. Это очень тяжело.
Я искренне рад, что целых 250 тыс. человек получат реальную помощь и избавятся от долга.
Сам ходил в долгах два года. Выплатил почти миллион тенге. Жил с семьей на 50 тыс. месяц. Это очень тяжело.
Я искренне рад, что целых 250 тыс. человек получат реальную помощь и избавятся от долга.
никто Вас не заставлял и 250 тыс. человек брать кредиты....