О списании долгов по кредитам - экономист Олжас Кудайбергенов

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danilov 27 Июня 2019 в 10:09:59
1. Есть 4.5 млн заемщиков, взявших беззалоговые кредиты. Из них 500 тысяч заемщиков получат помощь на 300 тыс.тенге.
2. Долговая нагрузка будет облегчена наиболее уязвимым в социальном плане гражданам: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям, потерявшим единственного кормильца, получателям адресной социальной помощи, детям-сиротам. Это как раз те самые 500 тыс.заемщиков.
3. Для 255 тысяч это будет означать полное списание, а для остальных 245 тысяч задолженность сильно сократится.
4. Как это отразится на кредитной истории данных людей пока непонятно, но запрета на получение ими новых кредитов нет. Правда, если они уже вошли в категорию плохих заемщиков, то автоматически вылетают из скоринга, и, насколько я знаю, ближайшие 5 лет вряд ли им дадут кредит.
5. Также введут запрет на выделение кредитов тем, у кого доход ниже прожиточного минимума. Государству тогда придется расширить социальные программы на всех, у кого доход ниже минимума. Иначе без поддержки и кредитов им прямая дорога к преступности.
6. Общая сумма выделяемых средств равна 150 млрд.тенге. Все это будет направлено на погашение основного долга за счет государства, скорее всего, Нацфонда. А проценты/пени/штрафы будут списаны за счет банков. То есть банки не зарабатывают на этом, разве что в части того, что ранее уже получили при выплатах по данным кредитам.
7. Банки дальше вольны распоряжаться поступившими суммами, но желательно ограничить их на кредитование исключительно МСБ. Пока такой нормы нет.
8. Эффекта на потребительские рынки и инфляции не будет, так как средства сразу уйдут в банки, а эффект высвобождения средств небольшой, так как почти все эти заемшики и так не имеют дохода.
9. Мера однозначно положительно будет воспринята этими заемщиками, причем реальный эффект будет не на 500 тыс заемщиков, а на 500 тыс домохозяйств (точнее чуть меньше), а это почти 10% населения.
10. Мера однозначно хорошая, хотя конечно, остаются риски иждивенчества и дискриминации. Иждивенчество и последующее желание взять новый кредит и ждать, что его также простят, компенсируется через разовость меры и попадание большей части людей в список плохих заемщиков, которых скоринг автоматичнски исключит. Что касается дискриминации (мол, почему не мне, вот я работаю, а помогают не мне, а другим), то она есть, но тут вопрос в том, чтобы расширить возможности для всех людей. По сути, всегда государство помогает одним за счет других. Сейчас также государство по факту закрывает протестные дыры, что частично верно, особенно последуют системные меры по улучшению качества госуправления. Если нет, тогда протестная часть электората получит ощущение, что через протестность можно зарабатывать.
В общем, посмотрим, что будет дальше. Интересно, что рейтинг Токаева однозначно вырос после его поездки в Арысь, а теперь после поддержки 500 тысяч заемщиков и вовсе станет высоким. Надеюсь, что этот фон будет использован для начала системных преобразований, а не будет местечковым действием для кратковременного обнуления протеста в преддверии возможных парламентских выборов.
P.S. Забыл про МФО, которые дают оффлайн и онлайн-кредиты. Они тоже получат средства по программе. В дальнейшем надо ужесточить регулирование по ним. При расчет их процентной ставки надо из формулы убрать расходы на проверку кредитоспособности заемщика. А в остальном ставку ограничить на уровне банков - 56% годовых.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но как красиво подали!
Помощь сиротам"" попавшим в кредитную кабалу.
Проценты свои банки давно получили, потому как первые платежи по кредитам и есть голимый процент, там основного долга процентов пять, не более.
А после погашения государством «тела» кредита, можно смело выплачивать миллионные премии топ менеджменту, ведь столько проблемных дел позакроют с формулировкой «погашено 100%» .