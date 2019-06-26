Экс-советник Трампа высоко оценил Libra, но присоединился к конкурентному проекту

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danilov 27 Июня 2019 в 12:50:45
«Это интересно, потому что Libra представляет собой новую проблему для центробанков, которая заключается в том, что у них теперь есть конкуренция со стороны частных валют», — заявил Мур.
По его словам, представители центробанков лучше остальных понимают, что грядет мир с заслуживающими доверия криптовалютными активами.
Сам Мур тем временем присоединился к проекту под названием Decentral, который позиционирует себя как «мировой децентрализованный центробанк» и намерен стать аналогом ФРС в мире криптовалют.
В частности, Decentral выпустит собственный токен, стоимость которого, скорее всего, будет привязана к доллару США. Предполагается, что эмиссия новой монеты будет строго контролироваться алгоритмом, а сам актив будет обмениваться на другие криптовалюты.
Экономист подчеркнул, что новый проект будет весьма похож на Libra в том плане, что его основной целью является предоставление способа оплаты, который привязан к стабильной валюте и может стать воплощением надежности и единообразия в мире криптовалют.
Стоит отметить, что Дональд Трамп планировал выдвинуть Мура в совет управляющих ФРС, однако экономист от предложения отказался.
Напомним, конгрессвумен Максин Уотерс, возглавляющая комитет по финансовым услугам Палаты представителей США, ранее призвала Facebook прекратить разработку Libra. Американские законодатели уже назначили слушания в обеих палатах Конгресса на середину июля.
Тем временем в Банке международных расчетов (BIS), который называют «центробанком всех центробанков», заявили, что цифровая валюта от Facebook может нанести ущерб банковскому сектору и угрожать финансовой стабильности, защите данных и правилам конкуренции.
В России же председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Libra не будет легализована, а доступ к зарубежным площадкам, на которых можно будет ее купить, ограничат.
https://finance.yahoo.com/news/trump-insider-stephen-moore-thinks-facebooks-libra-cryptocurrency-is-a-good-thing-105325508.html
Планы США по токенизации своего долга, а также по становлению мировым управляющим становятся все более очевидными.
Издание от 9 января 1988. Заголовок: "Приготовтесь к мировой валюте". На шее у орла - монета с условным названием Phoenix. Дата на монете - 2018г. Под лапами орла горят мировые фиатные валюты.
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