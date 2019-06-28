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Экономика
«Рособоронэкспорт» объявил об отказе от SWIFT и доллара
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danilov 28 Июня 2019 в 09:54:25
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил об отказе России от доллара и SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) при реализации контрактов на поставки вооружения.

«По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет – около 13 миллиардов долларов», – сказал Михеев на форуме «Армия-2019», передает РИА «Новости».

«У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами», – сообщил Михеев.

https://vz.ru/news/2019/6/26/984328.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 28.06.2019 в 11:18:52   # 725312
От доллара далеко не уйдёшь без сильной экономики.
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  Васяй 28.06.2019 в 11:51:00   # 725319
ничего,вода камень точит.
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  Джимбо 28.06.2019 в 12:55:05   # 725327
Отлично. Хоть какое то уважение к своей валюте.
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