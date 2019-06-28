«Рособоронэкспорт» объявил об отказе от SWIFT и доллара

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danilov 28 Июня 2019 в 09:54:25
«По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет – около 13 миллиардов долларов», – сказал Михеев на форуме «Армия-2019», передает РИА «Новости».
«У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами», – сообщил Михеев.
https://vz.ru/news/2019/6/26/984328.html
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