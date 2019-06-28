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Экономика
Токаев и списание кредитов. Что не так в этой истории?
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danilov 28 Июня 2019 в 10:27:08
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  Yerla 28.06.2019 в 11:57:51   # 725322
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  Zoggyla 28.06.2019 в 13:42:34   # 725336
Никому вы не нужны, никто за вами не приедет.
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