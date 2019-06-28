Россия и Китай отказались от доллара и перешли на расчет в нацвалютах

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danilov 28 Июня 2019 в 14:41:27
Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.
На данный момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах. Одним из вариантов рассматривается создание шлюзов между российским и китайским аналогами национальных платежных систем. Полностью алгоритм планируется выстроить к 2020 году.
Издание выяснило, что на платежи в рублях и юанях будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта. При этом расчеты в нацвалютах будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам.
В целом объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 24 процента — до 114,2 миллиарда долларов. На долю товаров пришлось 108,3 миллиарда.
https://lenta.ru/news/2019/06/28/rubl_yuan/
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