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Экономика
Россия и Китай отказались от доллара и перешли на расчет в нацвалютах
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danilov 28 Июня 2019 в 14:41:27
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову.

Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

На данный момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах. Одним из вариантов рассматривается создание шлюзов между российским и китайским аналогами национальных платежных систем. Полностью алгоритм планируется выстроить к 2020 году.

Издание выяснило, что на платежи в рублях и юанях будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта. При этом расчеты в нацвалютах будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам.

В целом объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 24 процента — до 114,2 миллиарда долларов. На долю товаров пришлось 108,3 миллиарда.

https://lenta.ru/news/2019/06/28/rubl_yuan/
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