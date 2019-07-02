В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА АРЫС НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПО 100 ТЫС ТЕНГЕ

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danilov 02 Июля 2019 в 07:39:58
«Несколько дней назад в город Арыс прибыла делегация во главе с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым. Прошло специальное совещание, на котором было принято решение выдать 44781 жителям города по 100 тысяч тенге. Эти средства получат все. Для этой цели необходимо 4 млрд. 478 млн. 100 тысяч тенге. Из них 1 млрд. тенге выделят из областного бюджета. Этот вопрос мы рассмотрим на специальной сессии. 2 млрд. тенге выделят из республиканского бюджета, оставшиеся средства из корпоративного фонда социального развития «Туркестан». По поручению акима области Умирзака Шукеева, на сегодняшний день с этого фонда ни тиына не тратили. Все деньги этого фонда направим жителям города. Мы будем отправлять на лицевые счета. Деньги, положенные на детей, получат их родители. Ажиотаж создавать не надо. Мы ни от кого дополнительных бумаг собирать не будем», - сказал он.
Наряду с этим, заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Турар Кудайбергенов сообщил, что пенсии, адресная социальная помощь и другие соответствующие выплаты в порядке, установленном законодательством, выдаются своевременно.
«С финансированием проблем нет. Пенсионеры и граждане, которые получают адресную социальную помощь, как правило, получают деньги через отделения Казпочты и Халыкбанка. Также мы планируем направить около двух тысяч пенсионеров в дома ветеранов и 140 инвалидов в реабилитационный центр», – сказал он.
Пресс-служба акима Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ri от 02.07.2019 02:48:14За это время большинство продуктов, требующих охлаждения, пропали. Тем более, что у них даже при условиях охлаждения весьма ограниченный срок...
Цитата: Ri от 02.07.2019 02:48:14
Мне вот интересно, что люди на эти 100 тысяч тенге сделают?
Мне вот интересно, что люди на эти 100 тысяч тенге сделают?
Вернутся в арыс
Цитата: IBM MAC от 02.07.2019 03:53:07
У титуса новый дизайн? Поздравлаю
У титуса новый дизайн? Поздравлаю
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Данилову на ГОЛУБУЮ краску деньги выделили )))))
danilov 02.07.2019 в 10:14:31 # 725613
Просто цветовую схему холоднее включил, жара же
Цитата: Directrix от 02.07.2019 04:18:24
Данилов, а могешь на 1 день самый старый дизайн поставить, вспомнить какой он был
Данилов, а могешь на 1 день самый старый дизайн поставить, вспомнить какой он был
Я бы тоже хотел. Хотя бы скрин на память сделать
Цитата: MARЧELLO от 02.07.2019 04:49:25
Не забывайте
Не забывайте
Откуда такое добро???