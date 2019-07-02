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Экономика
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА АРЫС НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ПО 100 ТЫС ТЕНГЕ
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danilov 02 Июля 2019 в 07:39:58
В городе Арыс состоялся расширенный брифинг о проделанной работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и планах на предстоящий период. На встрече с участием представителей региональных и республиканских СМИ заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев сообщил, что в течение двух недель каждому жителю города Арыс выдадут по 100 тысяч тенге.

«Несколько дней назад в город Арыс прибыла делегация во главе с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым. Прошло специальное совещание, на котором было принято решение выдать 44781 жителям города по 100 тысяч тенге. Эти средства получат все. Для этой цели необходимо 4 млрд. 478 млн. 100 тысяч тенге. Из них 1 млрд. тенге выделят из областного бюджета. Этот вопрос мы рассмотрим на специальной сессии. 2 млрд. тенге выделят из республиканского бюджета, оставшиеся средства из корпоративного фонда социального развития «Туркестан». По поручению акима области Умирзака Шукеева, на сегодняшний день с этого фонда ни тиына не тратили. Все деньги этого фонда направим жителям города. Мы будем отправлять на лицевые счета. Деньги, положенные на детей, получат их родители. Ажиотаж создавать не надо. Мы ни от кого дополнительных бумаг собирать не будем», - сказал он.

Наряду с этим, заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Турар Кудайбергенов сообщил, что пенсии, адресная социальная помощь и другие соответствующие выплаты в порядке, установленном законодательством, выдаются своевременно.

«С финансированием проблем нет. Пенсионеры и граждане, которые получают адресную социальную помощь, как правило, получают деньги через отделения Казпочты и Халыкбанка. Также мы планируем направить около двух тысяч пенсионеров в дома ветеранов и 140 инвалидов в реабилитационный центр», – сказал он.

Пресс-служба акима Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ri 02.07.2019 в 08:48:14   # 725604
Мне вот интересно, что люди на эти 100 тысяч тенге сделают?
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  Ал 02.07.2019 в 09:23:12   # 725606
Цитата: Ri от 02.07.2019 02:48:14
За это время большинство продуктов, требующих охлаждения, пропали. Тем более, что у них даже при условиях охлаждения весьма ограниченный срок...
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  IBM MAC 02.07.2019 в 09:53:07   # 725609
У титуса новый дизайн? Поздравлаю
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  arhar 02.07.2019 в 09:54:51   # 725610
Цитата: Ri от 02.07.2019 02:48:14
Мне вот интересно, что люди на эти 100 тысяч тенге сделают?

Вернутся в арыс
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  портфил 02.07.2019 в 10:06:47   # 725611
Цитата: IBM MAC от 02.07.2019 03:53:07
У титуса новый дизайн? Поздравлаю

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Данилову на ГОЛУБУЮ краску деньги выделили )))))
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  danilov 02.07.2019 в 10:14:31   # 725613
Это не дизайн
Просто цветовую схему холоднее включил, жара же
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  Directrix 02.07.2019 в 10:18:24   # 725614
Данилов, а могешь на 1 день самый старый дизайн поставить, вспомнить какой он был
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  КЕДЫ 02.07.2019 в 10:27:39   # 725615
Цитата: Directrix от 02.07.2019 04:18:24
Данилов, а могешь на 1 день самый старый дизайн поставить, вспомнить какой он был


Я бы тоже хотел. Хотя бы скрин на память сделать
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  MARЧELLO 02.07.2019 в 10:49:25   # 725617
Не забывайте


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  Directrix 02.07.2019 в 10:53:37   # 725618
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