Первое кредитное бюро призвало малообеспеченных не прекращать платежи по займам

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danilov 02 Июля 2019 в 10:02:43
В Первом кредитном бюро рекомендовали не прекращать платежи по займам из-за введения мер по снижению долговой нагрузки социально уязвимых слоёв населения, сообщает пресс-служба организации.
Данные в кредитных историях казахстанцев будут обновляться в рабочем порядке, сообщила исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева. Как правило, информация обновляется в Первом кредитном бюро каждые две недели. После погашения кредита, а также списания пени, штрафов при плановом обновлении контрактов информация будет изменена, и это можно будет увидеть в своём персональном кредитном отчёте.
"Настоятельно рекомендуем не приостанавливать выплату платежей по графику, так как списки на погашение фиксируются по состоянию на 1 июня, а на "прощение" пени и штрафов – на 1 июля", – отметили в Первом кредитном бюро.
Погашение для социально уязвимых слоёв населения будет производиться как выплата части долга "от третьего лица", но это не всегда полная выплата по кредиту. Оставшуюся часть нужно будет погашать как и прежде, возможно, по изменённому графику в соответствии с условиями договора займа, отметили в бюро.
Прощение пени и штрафов также не освобождает от ежемесячных платежей по кредиту.
"Незнание правил не освобождает от ответственности. Будьте внимательны и следите за чистотой кредитной истории", – предупредили в Первом кредитном бюро.
26 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому Правительство погасит беззалоговые кредиты:
многодетным семьям;
семьям, получающим выплаты по случаю потери кормильца;
семьям, имеющим детей-инвалидов;
инвалидам с детства старше 18 лет;
получателям государственной адресной социальной помощи;
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 29 лет.
По подсчётам Минфина, на реализацию указа президента необходимо выделить 105 млрд тенге.
https://informburo.kz/novosti/pervoe-kreditnoe-byuro-prizvalo-maloobespechennyh-ne-prekrashchat-platezhi-po-zaymam-92217.html
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