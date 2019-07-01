Токаев поддержал короля Саудовской Аравии в сокращении объёмов добычи нефти

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danilov 02 Июля 2019 в 10:16:29
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщила пресс-служба Акорды.
В телефонном разговоре главы государств выразили готовность к дальнейшему развитию разнопланового двустороннего сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев сообщил королю Салману о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объёмов добычи нефти в ключевых странах-производителях углеводородов.
Главы государств также договорились поддерживать практику обмена визитами на высшем и высоком политическом уровне.
1-2 июля в Вене проходят заседания ОПЕК и ОПЕК+. В понедельник глава Министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что соглашение ОПЕК+ правильнее продлить до марта, но если рынок сбалансируется – в декабре уменьшить сокращения, сообщает "Интерфакс".
"Мы будем гибкими со сроками продления сделки, если запасы сбалансируются к декабрю, то можно сделать с меньшим сокращением... Но правильнее – держать до марта", – отметил министр.
По его словам, некоторые члены ОПЕК продолжают настаивать на продлении соглашения лишь на шесть месяцев.
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