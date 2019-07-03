На программы занятости тратятся миллиарды, но уровень безработицы не меняется

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danilov 03 Июля 2019 в 15:20:33
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на заседании нижней палаты сообщил, что за последние 10 лет на программы по вопросам занятости было потрачено 964 млрд тенге.
"По тем же вопросам занятости за последние 10 лет пять программ было принято, выделено 964 млрд тенге государственных средств. Средства выделены, средства потрачены, а эффект, наверное, не тот, который мы с вами ожидали. Почему? Потому что уровень безработицы практически не меняется, остаётся на одном и том же уровне, в районе 5%", – сказал Нурлан Нигматулин.
По его мнению, проблема неэффективного использования бюджетных средств, некачественного планирования прямых конечных показателей бюджетных программ, а затем их недостижения становится "просто супер актуальной".
"Надо понимать, что возможности государственного бюджета не безграничны и, если из государственного бюджета выделяются средства, то в соответствии с изменениями, которые были внесены в бюджетный кодекс, пора спрашивать и с первых руководителей за неэффективное освоение", – отметил Нурлан Нигматулин.
Он добавил, что с осени на Правительственном часе либо расширенных заседаниях партийных фракций будут заслушивать доклады об эффективности использования всех денежных средств, выделенных из государственного бюджета.
"Цели правильные, вовремя всё, но теперь надо, чтобы правильно и эффективно эти средства использовали", – заключил спикер Мажилиса.
https://informburo.kz/novosti/nigmatulin-na-programmy-zanyatosti-tratyatsya-milliardy-no-uroven-bezraboticy-ne-menyaetsya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 03.07.2019 в 16:53:51 # 725739
Потому что враньё "открытия новых рабочих мест" с такой экономикой.
Потому что люди тысячими проходят курсы,тратят время,а выхлопа нет. Куда ему идти? Без опыта. С такой конкуренцией?
Откройте глаза наконец. С такими позывами можно только изжогу вызвать, а не экономику стимулировать.
KapitanNemo 03.07.2019 в 17:09:30 # 725743
И так в любой рабочей специальности.
Очень много практики надо.
Интересно на какие специальности можно переквалифицироваться за счет гос.денег?
Уберите свою новую хуйню с налогов на работника.
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