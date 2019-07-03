Boeing выделит 100 млн долларов семьям погибших в авиакатастрофах

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danilov 04 Июля 2019 в 14:23:08
Как пояснили представители компании, денежные средства выделят на образовательные и экономические программы, а также на "преодоление трудностей", включая расходы на проживание. Глава Boeing Деннис Меленберг подчеркнул, что "каждый, кто поднимается на борт наших самолетов, доверяет нам". Он пообещал в ближайшие месяцы сделать все необходимое, чтобы "вновь завоевать доверие и уверенность наших клиентов и тех, кто летает".
Меленберг вновь выразил соболезнования родным погибших в катастрофах Boeing 737 MAX, но при этом открыто не признал вину компании за эти трагедии.
https://boeing.mediaroom.com/2019-07-03-Boeing-Pledges-Support-to-Families-Communities-Affected-by-Lion-Air-Flight-610-and-Ethiopian-Airlines-Flight-302-Accidents
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