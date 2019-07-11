Стоимость страховки танкеров для прохода через Ормузский пролив выросла в 10 раз

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danilov 11 Июля 2019 в 09:19:35
Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил главный исполнительный директор Ardmore Shipping Энтони Гурни. По словам главы компании-оператора танкеров, несмотря на рост стоимости страхования пока что "бизнес идет своим чередом".
"Мы очень серьезно оцениваем степень угрозы для наших экипажей и кораблей. Пока что, бизнес продолжается своим чередом, но при этом стоимость страховки, которая необходима для прохода через Ормузский пролив, за последние два месяца в результате произошедших атак выросла в 10 раз".
Госсекретарь США 13 июня Майкл Помпео выступил с обвинениями в адрес Ирана в совершении нападений на танкеры в Ормузском проливе в мае, а также в Оманском залив в июне этого года, не предоставив при этом каких-либо доказательств своих обвинений.
На следующий день МИД Великобритании сообщило об оценках Лондона, согласно которым, "ответственность за атаки почти наверняка лежит на Иране", также при этом не потрудившись предоставить каких-либо подтверждений подобных умозаключений.
Ситуация в регионе обострилась после уничтожения американского разведывательного беспилотного аппарата 20 июня, а также захвата нефтяного танкера Grace 1 с иранской нефтью в Гибралтарском проливе британским спецназом 4 июля.
Во вторник, 9 июля, появились слухи о задержании еще одного танкера с нефтью из Ирана. Британская некоммерческая организация Middle East Monitor со ссылкой на расположенное в Великобритании катарское издание Al-Araby Al-Jadeed сообщила о том, что власти Египта 10 дней назад якобы "задержали украинский танкер с иранской нефтью, следовавший через Суэцкий пролив". В сообщении британского НКО по поводу якобы произошедшего инцидента не указаны название танкера и не приведены какие-либо подробности. На сайте издания Al-Araby Al-Jadeed отсутствует какая-либо информация по поводу данного инцидента.
С учетом того, что данный инцидент якобы произошел 10 дней назад, то есть еще до захвата британским спецназом танкера Grace 1 в Гибралтарском проливе, возможным объяснением отсутствия информации о данном инциденте является то, что власти Египта и Ирана все это время пытаются "договориться" о разрешении данного инцидента между собой.
Наиболее вероятное объяснение выглядит более прозаичным: британское НКО опубликовало ложные сведения в качестве информационного продолжения действий властей Великобритании по оказанию давления на Иран, когда помимо вооруженных захватов танкеров в СМИ также вбрасываются сообщения о "захвате все новых танкеров с иранской нефтью".
https://www.vestifinance.ru/articles/121866
Комментарии, по рейтингу, по дате
КТО АТАКОВАЛ ТАНКЕРЫ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ?
Американский беспилотник сбит в международных водах, в Ормузском проливе атакованы танкеры Нидерландов и Японии. На что только не идут иранские аятоллы, чтобы показать всем, что в Тегеране сидят отмороженные психи! Или, может, иранцы ни при чём?
3 июля
...
Подробности на warhead.su:
https://warhead.su/2019/07/03/kto-atakoval-tankery-v-ormuzskom-prolive
...
Иван Дмитриев
3 июля, 15:54
ну понятно короче что ничего не понятно :3
3 лайки
Фарид Мамедов (Автор)
3 июля, 16:06
Скажем так, сейчас есть как минимум три силы, которые были заинтересованы в нападениях. И у всех были шансы. И доказательств однозначной причастности властей Ирана попросту нет.
А дальше, кому что нравится. Кому нравится представлять власти Ирана сборищем идиотов с Кораном и динамитом - вот вам официальная версия. Но на ней свет клином не сошелся.
5 лаек
Американский беспилотник сбит в международных водах, в Ормузском проливе атакованы танкеры Нидерландов и Японии. На что только не идут иранские аятоллы, чтобы показать всем, что в Тегеране сидят отмороженные психи! Или, может, иранцы ни при чём?
3 июля
...
Подробности на warhead.su:
https://warhead.su/2019/07/03/kto-atakoval-tankery-v-ormuzskom-prolive
...
Иван Дмитриев
3 июля, 15:54
ну понятно короче что ничего не понятно :3
3 лайки
Фарид Мамедов (Автор)
3 июля, 16:06
Скажем так, сейчас есть как минимум три силы, которые были заинтересованы в нападениях. И у всех были шансы. И доказательств однозначной причастности властей Ирана попросту нет.
А дальше, кому что нравится. Кому нравится представлять власти Ирана сборищем идиотов с Кораном и динамитом - вот вам официальная версия. Но на ней свет клином не сошелся.
5 лаек
Причем ВВС США могли с беспилотника танкеры подорвать. Кстати, пробоины выше ватерлинии...
Цитата: гримм от 11.07.2019 06:33:39.
и после этой новости катировки нефти пошли в верх!!! кстати сша планирует девальвировать доллар, ну и тогда нефть подрастёт к преждним 120$ за барель, а цены на всё у нас пойдут вниз???
и после этой новости катировки нефти пошли в верх!!! кстати сша планирует девальвировать доллар, ну и тогда нефть подрастёт к преждним 120$ за барель, а цены на всё у нас пойдут вниз???
Да ты у нас фотазер . Когда это у нас росло и падало. У нас цены как у настоящего МУЖИКА все время поднимается и не падают.