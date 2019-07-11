Стоимость страховки танкеров для прохода через Ормузский пролив выросла в 10 раз

КТО АТАКОВАЛ ТАНКЕРЫ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ?Американский беспилотник сбит в международных водах, в Ормузском проливе атакованы танкеры Нидерландов и Японии. На что только не идут иранские аятоллы, чтобы показать всем, что в Тегеране сидят отмороженные психи! Или, может, иранцы ни при чём?3 июля...Подробности на warhead.su:...