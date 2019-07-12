От 100К$ будет стоить право на трофейную охоту на архара

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danilov 12 Июля 2019 в 11:12:31
Данный проект, как заявили в KazakhTourism, предполагает изучение влияния на популяцию ограниченного изъятия - до 1% от общей численности популяции - старых самцов, вышедших из репродуктивного возраста. Для отстрела старых самцов планируется привлечь иностранных туристов-охотников, которые готовы, помимо рыночной цены на подобную охоту, выделить средства на изучение, сохранение и восстановление вида в нашей стране. Данный механизм восстановления диких животных успешно применяется в США, Канаде, Таджикистане, Монголии, Кыргызстане.
«Мы завершаем этап разработки модели устойчивого развития охотничьего туризма. Большая работа была проделана. В государственной программе развития туризма до 2025 года есть отдельная строка по развитию охотничьего туризма, как перспективного вида туризма. В течение года механизм отрабатывали американские коллеги. Это работа связана с научным обоснованием. Опыт соседних государств показывает, когда краснокнижные животные в определенном объеме отстреливаются, популяция не только сокращается, а, наоборот, растет. Это мировой опыт. Мы хотим отработать модель. Пожилых особей нужно отстреливать, это будет способствовать росту популяции. В природе все должно быть в балансе. Трофейный охотничий туризм - своего рода соблюдение баланса», - рассказал заместитель председателя правления АО «Kazakh Tourism» Тимур Дуйсенгалиев в рамках круглого стола в столице.
Стоимость архара начинается от 100 тысяч долларов. По словам советника председателя правления АО «KazakhTourism» Батыра Сейкенова, большая часть средств, направленных на охоту, пойдет на науку.
«Монголия продает 70-80 голов архаров продает в год, в Таджикистане - 40. Если мы выйдем на рынок, то станем дорогими продавцами на рынке. У нас есть 6 подвидов архаров. Охотники те люди, которые приезжают за впечатлениями, трофееями», - отметил Батыр Сейкенов.
«Почему к нам хотят приехать охотники со всего мира? казахстанский подвид архаров водится только на территории нашей страны. Поэтому они готовы платить огромные деньги - 100 тысяч долларов», - добавил он.
«Если мы запустим охотников, которые принесут деньги, будет возможность вложить эти деньги в развитие популяции архаров. Приезжает иностранный охотник, платит за изъятие. Эти деньги идут в бюджет Казахстана - около 12 тысяч долларов. За организацию охоты платит примерно 15-20 тысяч долларов, так как его будут сопровождать егеря, питание и т.д. Все остальные деньги идут на развитие науки, на защиту от браконьеров, генетику. Все эти деньги направлены на сохранение этого подвида. Иностранцу нужны только рога, остальные все органы мы заберем на исследование. Изучив органы, мы можем предупредить болезни. Это делается во всех развитых странах», - уточнил Батыр Сейкенов.
В Казахстане насчитывается более 16 тысяч различных видов архаров. Как отметили в нацкомпании, в этом году будет подготовлен нормативно-правовой акт, который позволит заниматься данным видом деятельности. Процесс может начаться уже с 2020 года.
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-budet-stoit-trofeynaya-ohota-na-arharov-v-kazahstane_a3546219
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