Штаты готовятся к валютной интервенции — Goldman

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danilov 15 Июля 2019 в 10:34:14
В четверг банк с Уолл-стрит сообщил своим клиентам о «низкой, но растущей угрозе» прямой интервенции американского правительства на валютном рынке.
«Ряд комментариев и действий представителей администрации вернул валютную политику в фокус внимания рынков», — отметил Майкл Кахилл, валютный стратег инвестиционного банка.
Предположения Goldman о возможной интервенции Белого дома основаны на недавних заявлениях Трампа, который на протяжении последних недель винит своих торговых партнеров в манипулировании своими национальными валютами.
К примеру, в прошлом месяце он посетовал на ослабление евро против доллара после намека ЕЦБ на дополнительные стимулы. По словам президента, снижение курса единой валюты дает европейским торговым партнерам несправедливое конкурентное преимущество над Америкой. По той же причине он обвинил Китая в манипулировании юанем.
Интервенция, направленная на ослабление доллара, удешевит экспорт товаров из США, что теоретически должно поддержать экономику страны. В последние годы Штаты не прибегают к прямым валютным интервенциям, хотя до 1995 года такая практика применялась довольно часто, отмечают в Goldman.
По мнению Кахилла, если Белый дом пойдет на такой маневр, «следует ожидать ощутимой реакции рынка, которая будет выражаться в ослаблении доллара, укреплении иены и падении иностранных рисковых активов».
При этом эксперт предупредил, что администрация Трампа столкнется с некоторыми «операционными» и «практическими» барьерами, если решит задействовать интервенции.
«Интервенции, направленные против традиционных торговых партнеров (к примеру, в отношении Еврозоны) повлекут эскалацию международной торговой напряженности, а значит, меры могут оказаться контрпродуктивными», — подчеркнул аналитик банка.
http://www.profinance.ru/news/2019/07/12/btj4-shtaty-gotovyatsya-k-valyutnoj-interventsii-goldman.html
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