Энергетическая автономия Калининграда стала уроком для Прибалтики

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ГОРЫНЫЧ 17 Июля 2019 в 16:37:23
Долгие годы после развала СССР единое энергетическое кольцо, объединяющее Белоруссию, Россию, Эстонию, Литву и Латвию, было краеугольным камнем в отношениях Москвы и прибалтийских стран.
На протяжении многих лет безвыходным положением российского анклава пользовалась Литва, а ее прибалтийские "союзники" в лице Латвии и Эстонии, с неподдельным восторгом наблюдали за всем этим.
Россию шантажировали тем, что если Москва не пойдет на уступки в плане уменьшения цены за поставляемую электроэнергию, то Литва, Латвия и Эстония покинут эту энергосистему переключившись на Европейские энергосети.
Сам ЕС постоянно подливал масло в огонь,ещё больше подстрекая страны Прибалтики к русофобской политике по отношению к России.При каждом удобном случае Москву "тыкали носом" в ее беспомощность и прыгали от восторга от своей безграничной смелости и наглости.
Рычаг давления на Москву был действительно серьезным, и в Литве этим рычагом пользовались по полной программе. Да так интенсивно дергали, что не рассчитали свои силы и сломали его.
Все пошло не так, как распланировали европейские стратеги. Видя, что конструктивного диалога наладить не получается, Россия решила проблему по своему, без шума и грязи.
В Калининграде с нуля были построены четыре ТЭС, которые в совокупности не только полностью обеспечат электроэнергией Калининград, но и дадут возможность российскому анклаву стать экспортером электроэнергии в другие страны.
И самое интересное то, что на сегодняшний день Россия уже готова провести необходимые технические процедуры по исключению Калининграда из общей энергосистемы БРЭЛЛ, в которую входят страны Прибалтики.
Только оказалось, что сами страны Прибалтики, которые долгое время грозились выйти из нее, оставив Калининград без электроэнергии, совсем не готовы к такому повороту событий.
К переходу на энергосистемы Европы Прибалтика еще не готова, для этого необходимы дополнительные средства, но вот ЕС почему-то не сильно торопится помочь своим новым евро членам.
Теперь, если Москва дернет за свой рубильник, то получить электроэнергию Литва сможет только через Польшу. Но это уже будет на порядок дороже, и к тому же, данные поставки электроэнергии не совсем надежны по техническим причинам.
Как заявили в Москве, скорее всего цена на электрическую энергию для стран Прибалтики в скором времени значительно повысится.
Россия сегодня вкладывает средства в инфраструктуру, которая позволит полностью отказаться от услуг наших Прибалтийский «друзей» - это касается и морских портов, и железнодорожных дорог, и энергосистем.
https://zen.yandex.ru/media/politversia/energeticheskaia-avtonomiia-kaliningrada-stala-urokom-dlia-pribaltiki-5d282f4031878200afc15d58
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 17.07.2019 11:05:52Кто такие ? Наши загибатели, смелее.
Путин думает о стране, его политика понятна, он зарабатывает на врагах. Душит их и делает друзьями. Непонятна наша политика дружбы с теми, кто пытается нас наклонить.
Путин думает о стране, его политика понятна, он зарабатывает на врагах. Душит их и делает друзьями. Непонятна наша политика дружбы с теми, кто пытается нас наклонить.
ЗЫ.Кстати, термин: "зарабатывать на врагах", а можно
"зарабатывать на друзьях") что хуже?
Каз.сср на момент выхода из состава СССР была мощной индустриально развитой страной, с самодостаточным сельским хозяйством. Политика запада была на уничтожение этой базы и превращение стран СНГ в нищих потребителей их производств. Мы за копейки продаем нефть и покупаем продукты нефтехимии, ткани, даже пищевые продукты. Зарплаты, стипендии, пенсии ничтожны по сравнению с советскими, масса безработных, жилье, медицина за свой счет, падение культурного и образовательного уровня.
Путин развивает свое производство и даёт развиваться друзьям. Белоруссии он даёт нефть по низким ценам, но батька ушлый продает продукты переработки Европе, оттуда и споры. Прибалтике он перекроет кислород на портах, и те опустятся в каменный век. Будут покладистее. нам он хочет построить АЭС, это развитие науки и кадров. Запад этого не хочет и настраивает нациков против. даже продажа комплектующих, по которым мы делаем авто, это в убыток России. Заводы в Усть камане это сотни рабочих рук, доход в бюджет.
Тут можно много дискутировать, лучше самому анализировать.