На ГЛК Каскасу из республиканского бюджета выделено 22млрд. тенге

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danilov 19 Июля 2019 в 09:05:29
В нем приняли участие государственные органы, эксперты международных компаний, как «Dianeige France», «STEM International France», инспекторы Международного лыжного федерации РФ и РК, «MND GroupFrance», и казахстанские компании ТОО «Геодата Плюс» и ТОО «ASP Project Company». Все компании имеют большой опыт по созданию и развитию горнолыжных курортов, сообщает пресс-служба Туркестанской области.
В ходе обсуждения директор компании «MND Group France» Фрере Эдди отметил, что проект сделан эффективно по технико-экономической части и даст мощный толчок для развития региона, а инспектор международной лыжной федерации Андрей Обыскалов сказал, что при реализации проекта есть возможность организации континентальных и международных лыжных мероприятий. Компания «CG Group» заинтересована в строительстве гостиничных комплексов.
В целом, территория курорта состоит из двух основных зон:
— верхней базы с горнолыжной инфраструктурой (лыжные трассы, канатные и бугельные дороги, подъёмники, сервисные здания) на высоте от 1 910 до 3 200 метров;
— нижней базы (отели, рестораны, аквапарк, альпийские деревни, игровые, спортивные и тренировочные центры) на высоте от 1600 до 1900 метров.
Строить горнолыжный курорт в Каскасу в национальном парке планируют в 2020-2021 годах. Из республиканского бюджета уже выделены 22 млрд тенге. Эти деньги пойдут на строительство горной инфраструктуры и подведение инженерных коммуникаций. К примеру, за счет бюджетных средств построят лыжные трассы и подъемники, а затем передадут их на баланс управляющей компании. Правда, какой – еще неизвестно, мол, только разрабатывается ПСД. Коммерческие объекты будут строить уже инвесторы, и землю им будут выдавать с правом выкупа, но не на территории национального парка.
«Проектно-сметная документация по курорту будет готова к первому кварталу 2020 года. Сейчас объявлен тендер на разработку ПСД инженерной и горной инфраструктуры. Подрядчик должен определиться в июле. Уже есть заключение от комитета водного и охотничьего хозяйства о том, что на территории нацпарка можно в дальнейшем приступить к строительству. Национальный парк даст в аренду землю на 49 лет. Эта земля будет без права выкупа. Сам курортный городок расположится на 56 га и относится к акимату, а не к нацпарку. Вот для строительства городка мы можем выделить землю для инвесторов», – говорит Жасулан Тулебеков.
К слову, 22 млрд тенге – это не первый транш на строительство горнолыжного курорта. В 2014-2015 годах уже выделялись 450 млн тенге. Госкомимущества недавно сделал акт выполненных работ и выяснил, что за эти деньги успели сделать покрытие дороги, канализацию, столбы и подготовили место для подстанции. На новом этапе рабочие будут продолжать то, что было уже первоначально сделано.
Кроме этого стоит отметить, что в рамках Государственной программы по развитию туризма в Казахстане на 2019-2025 годы проект горнолыжного курорта «Каскасу» был включен в список ТОП-50 объектов республиканского значения «Карты туристификации Казахстана», а также включен в комплексный план развития Туркестанской области на 2019-2024 годы.
При реализации проекта на первом этапе ожидается увеличение количества посетителей от 110 тыс. до 140 тыс. чел.
http://turkistan.gov.kz/ru/news/kruglogo-stola-s-uchastiyem-mezhdunarodnykh-ekspertov-po-razvitiyu-gornolyzhnogo-kurorta-kaskasu
https://otyrar.kz/2019/07/kak-budet-razvivatsya-gornolyzhnyj-kurort-kaskasu/
https://kapital.kz/economic/79702/kak-budut-razvivat-turizm-v-turkestanskoj-oblasti.html
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Все мы гости 19.07.2019 в 13:07:13 # 726993