iPhone, собранные в Индии, появятся и в Европе

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едридмадрид 22 Июля 2019 в 09:21:25
Теперь не только для внутреннего рынка.
Издание The Economic Times сообщило о начале экспорта в Европу смартфонов Apple, которые собирались на заводах Индии. Ранее устройства продавались только на внутреннем рынке.
Изначально Apple запускала производство в Индии, чтобы избежать налогов на импорт и позволить компании быть более конкурентоспособной на рынке Индии.
iPhone 6s и iPhone 7 экспортируются в количестве менее 100 000 экземпляров в месяц, и это около 70–80 % от общей мощности предприятия. Экспорт на европейские рынки начался несколько месяцев назад.
Нил Шах
Директор по исследованиям Counterpoint Research
Компания Wistron Corp, которая занимается производством iPhone в Индии, рада такому шагу. Индийское правительство также планирует поощрять компании, создающие высокотехнологичные изделия, ведь это отличное развитие местной экономики.
По слухам, Apple планирует перенести часть производства новых iPhone в Индию, и это первый раз, когда флагманское устройство будет собираться не в Китае. Причём Apple планирует перенести 15–30 % всего производства за пределы Китая из-за торговой войны.
В отчёте The Economic Times указывается, что производство iPhone 2019 компанией Foxconn в Индии может достичь 250 000 экземпляров в месяц и около 75 % всех устройств будут экспортированы в другие страны.
Как это скажется по покупателях?
Никак. Ждать снижение цены на iPhone из-за переноса производства в Индию точно не стоит, как и снижения качества: заводы работают не первый год и точно наладили производство устройств в надлежащем качестве.
https://wylsa.com/iphone-sobrannye-v-indii-poyavyatsya-i-v-evrope/