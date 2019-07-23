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Экономика
До самых масштабных в истории перемен на рынке нефти осталось меньше полугода.
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danilov 23 Июля 2019 в 11:48:28
С 1 января 2020 года Международная морская организация (IMO) ужесточает нормы, сокращая максимальное содержание серы в морском топливе. На фоне общих инициатив по переходу на более чистую энергию IMO запретит морским судам использовать топливо с содержанием серы выше 0.5%. На данный момент этот лимит составляет 3.5%.

Ожидается, что грядущие меры создадут переизбыток высокосернистого топлива и одновременно повлекут взрывной рост спроса на продукты, соответствующие новым нормам Международной морской организации, что усилит давление на перерабатывающие предприятия, которым придется производить намного больше нового вида топлива.

Это чрезвычайно важно, поскольку ближневосточные производители во главе с С.Аравией скорее всего проиграют из-за нового регулирования, учитывая их высокую зависимость от нефти с высоким содержанием серы.

Facts Global Energy: это самое масштабное изменение в истории нефтяных рынков. Оно отразится на производителях, торговцах, владельцах судов, НПЗ, инвесторах, страховых компаниях, логистике, банках и т. д. Сложно сказать, кого не затронет обновленное регулирование.

Глава Ardmore Shipping: это колоссальные перемены. Если оценить масштабы отрасли в контексте всех стран-потребителей нефти, то она окажется в этом списке четвертой или пятой. На ее долю приходится огромный объем потребления.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 23.07.2019 в 12:54:01   # 727191
А в это время Фукусима пердит потихоньку в мировой океан. Ну это же херня!, а вот сера - это,ДА!.
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  Ара горный 23.07.2019 в 13:15:22   # 727195
Пиздося флотскому мазуту!
Цитата: Zoggyla от 23.07.2019 06:54:01
А в это время Фукусима пердит потихоньку в мировой океан. Ну это же херня!, а вот сера - это,ДА!.

Да еще червяки и птицы от ветряков страдают. Проблема века!
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  Konstant 23.07.2019 в 13:19:50   # 727196
Молодцы душат мировую экономику за то партнеры что нибудь придумают астмы там
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