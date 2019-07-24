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Экономика
Ещё +5% в пенсионку
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Гость 24 Июля 2019 в 09:30:14
Новые правила пенсионных отчислений ожидают казахстанцев. С 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Отмечается, что деньги работодатель должен будет выплачивать из своего кармана. В Минтруда прогнозируют, что таким образом в ЕНПФ ежемесячно будет поступать около 35 миллиардов тенге.

Соответствующий закон был принят в 2015 году. Внедрить систему планировали в 2018 году, но в профильном ведомстве перенесли нововведение на следующий год.

"Если, допустим, солидарная пенсия выплачивается пожизненно за счет средств республиканского бюджета, на нее имеют право люди, у которых есть трудовой стаж до 98-го года. То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года. Соответственно, для того чтобы обеспечить пожизненные выплаты, в соответствии с концепцией нынешней модернизации принято решение о дополнении ее дополнительными условно-накопительными компонентами", - пояснила директор Департамента МТСЗН РК Виктория Шегай.

"Хабар 24"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рулон Обоев 24.07.2019 в 09:39:07   # 727245
Если учесть что расходы на зарплату в большинстве случаев являются самыми значимыми в любой компании, то это означает практически минус 5% чистой прибыли, а то и более. Цены поднимутся однозначно.
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  Zoggyla 24.07.2019 в 09:50:47   # 727246
Туманное и, главное, бестолковое объяснение. Может пора умерить аппетиты и борзость?
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  shlenchak 24.07.2019 в 10:39:01   # 727254
10 сотрудников с окладом 120000 тг = 1200000 зарплатный фонд не считая налогов для компании так теперь еще плюс 5% 60000 тг минус с прибыли предпринимателя((( Не считая того что тарифы на интернет, ком услуги и прочее для ИП задрали до небес и сравняли с ТОО вот так у нас и развивают малый бизнес(((
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  Temka 24.07.2019 в 11:20:12   # 727260
и "ВЫ" в это верите что работодатель будет отчислять взносы со своего кармана?!? че за БРЕД??? сейчас ОСМС отчисляют лично у меня ТОЛЬКО С МОЕЙ ЗП а не как положен до 2020 года от фонда фирмы... ...оборзели совсем...скоро как в россии поднимут пенсионный возраст...
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