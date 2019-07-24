Ещё +5% в пенсионку

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Гость 24 Июля 2019 в 09:30:14
Отмечается, что деньги работодатель должен будет выплачивать из своего кармана. В Минтруда прогнозируют, что таким образом в ЕНПФ ежемесячно будет поступать около 35 миллиардов тенге.
Соответствующий закон был принят в 2015 году. Внедрить систему планировали в 2018 году, но в профильном ведомстве перенесли нововведение на следующий год.
"Если, допустим, солидарная пенсия выплачивается пожизненно за счет средств республиканского бюджета, на нее имеют право люди, у которых есть трудовой стаж до 98-го года. То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года. Соответственно, для того чтобы обеспечить пожизненные выплаты, в соответствии с концепцией нынешней модернизации принято решение о дополнении ее дополнительными условно-накопительными компонентами", - пояснила директор Департамента МТСЗН РК Виктория Шегай.
"Хабар 24"
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Рулон Обоев 24.07.2019 в 09:39:07 # 727245