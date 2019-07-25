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Экономика
Казахстанцы жалуются на небывалую дороговизну фруктов
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danilov 25 Июля 2019 в 12:17:13
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  Маке0912 25.07.2019 в 13:29:25   # 727324
Овощьная мафия сидит вместе с тем же Акиматом.
Взятки сейчас брать опасно.
Сейчас вместе в пару работают.
Откройте границу с Узбекистаном . Цены сразу рухнут.
Всё держат и таможеников сажают не за что.
Первые коррупционеры это бюро по противодействию коррупции. Сидят собаки на сене. Ни себе не людям.
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  Рамзес 25.07.2019 в 13:40:44   # 727325
Да ладно ,а я и не заметил - денег нет видимо...
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  Рамзес 25.07.2019 в 13:44:39   # 727327
Рынок у них регулирует,а может ОБХСС вернуть -Что бы каждый спекулянт трясся ...Шкуры одним словом,работать не хотят -только купи продай.

Работники торговли всех рангов, от низших до самых высших, боялись ОБХСС как огня. Причем круглые сутки – никто не гарантировал, что представители отдела не нагрянут домой посреди ночи и не начнут выяснять, на какие доходы была куплена мебель, хрустальные сервизы в сервантах и так далее. Опасались отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности и партийные боссы, впоследствии даже возник вопрос-каламбур: «Почему КПСС боялась ОБХСС».
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  Zoggyla 25.07.2019 в 13:48:36   # 727328
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  Рамзес 25.07.2019 в 13:53:46   # 727330
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  Zoggyla 25.07.2019 в 14:00:18   # 727332
По чесноку очень странно видеть такую тему на фоне всеобщей и искусственной ли, рукарыночной ли зависимости всех цен от этой вожделенной зелени. Крестьянин нынче грамотный, а еще зависимый от перекупщиков, а эти господа очень корпоративные и своего не упустят. Так и будем жить пока парочку тюрем еще не построят.
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