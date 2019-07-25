Казахстанцы жалуются на небывалую дороговизну фруктов

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danilov 25 Июля 2019 в 12:17:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
Взятки сейчас брать опасно.
Сейчас вместе в пару работают.
Откройте границу с Узбекистаном . Цены сразу рухнут.
Всё держат и таможеников сажают не за что.
Первые коррупционеры это бюро по противодействию коррупции. Сидят собаки на сене. Ни себе не людям.
Работники торговли всех рангов, от низших до самых высших, боялись ОБХСС как огня. Причем круглые сутки – никто не гарантировал, что представители отдела не нагрянут домой посреди ночи и не начнут выяснять, на какие доходы была куплена мебель, хрустальные сервизы в сервантах и так далее. Опасались отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности и партийные боссы, впоследствии даже возник вопрос-каламбур: «Почему КПСС боялась ОБХСС».
Цитата: Рамзес от 25.07.2019 07:40:44ОБХКС, господин.)
Да ладно ,а я и не заметил - денег нет видимо...
Да ладно ,а я и не заметил - денег нет видимо...
Цитата: Zoggyla от 25.07.2019 07:48:36
Цитата: Рамзес от 25.07.2019 07:40:44ОБХКС, господин.)
Да ладно ,а я и не заметил - денег нет видимо...
Да ладно ,а я и не заметил - денег нет видимо...
Да нет товарищ я прекрасно знаю что такое конвой.