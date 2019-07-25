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Экономика
Кому в Казахстане жить хорошо
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danilov 25 Июля 2019 в 21:16:47
Это простой вопрос, который возник у меня после посещения Уральска. Я решил отойти от эмоций и сравнить бюджеты областных центров и трех республиканских городов на 2019 год.



Чтобы сравнение было однотипным я взял количество жителей и разделил на сумму бюджета. Все данные свел в небольшую таблицу. Логика простая - чем больше денег тратиться в городе, тем лучше.

А чтобы понять разницу между всеми городами, я решил их сравнить с бюджетом города Арыс. Внимание - небольшой город, не районный и не областной центр. Просто для сравнения.

И выяснилось, что на каждого жителя Арыси в бюджете заложено 185,6 тыс тенге. Больше чем на жителя Усть-Каменогорска, Шымкента, Тараза, Актобе, Петропавловска и Уральска.

Уральск, в расчете на одного жителя финансируется хуже всех областей (спасибо Алтаю Кульгинову).

Выводов не будет, в таблице все видно сразу.

@marketologyblog
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 25.07.2019 в 21:37:26   # 727352
А теперь посмотрите кто где живет и плотность населения на 1 квадратный километр.
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  xxxBratanxxx 25.07.2019 в 22:42:48   # 727356
Мне кажеться что на Арыс такой буджет так как там ЧП склады взрывались там пол города по выносило скорее всего из за этого
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  Templar 26.07.2019 в 00:12:10   # 727365
Автор, ты удивишься, но бюджет Шардары (тоже туркестанская область) на 2019 год - 16.5 млрд. тенге. Население примерно как в Арыси - 70-75 тысяч.

хxxBratanxxx, в Шардаре в этом году никаких ЧП не произошло, с января такой бюджет.
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  Stalin 26.07.2019 в 00:37:01   # 727368
90% Бюджета пополняются за счет трансферта из респ. бюджета. Основная доля расходов с бюджета (около 60%-70%) тратится на образование.
Либо там зарплаты офигенные у преподов и прочих занятых в сфере образования, либо плотно пилят бабосины
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