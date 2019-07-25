Кому в Казахстане жить хорошо

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danilov 25 Июля 2019 в 21:16:47
Чтобы сравнение было однотипным я взял количество жителей и разделил на сумму бюджета. Все данные свел в небольшую таблицу. Логика простая - чем больше денег тратиться в городе, тем лучше.
А чтобы понять разницу между всеми городами, я решил их сравнить с бюджетом города Арыс. Внимание - небольшой город, не районный и не областной центр. Просто для сравнения.
И выяснилось, что на каждого жителя Арыси в бюджете заложено 185,6 тыс тенге. Больше чем на жителя Усть-Каменогорска, Шымкента, Тараза, Актобе, Петропавловска и Уральска.
Уральск, в расчете на одного жителя финансируется хуже всех областей (спасибо Алтаю Кульгинову).
Выводов не будет, в таблице все видно сразу.
@marketologyblog
Комментарии, по рейтингу, по дате
xxxBratanxxx 25.07.2019 в 22:42:48 # 727356
хxxBratanxxx, в Шардаре в этом году никаких ЧП не произошло, с января такой бюджет.
Либо там зарплаты офигенные у преподов и прочих занятых в сфере образования, либо плотно пилят бабосины