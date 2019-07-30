Идет ко дну легендарный китайский производитель смартфонов Meizu. Закрыты все магазины, уволена треть сотрудников

А мне с Meizu не повезло. Купил дочке сотку, да там андроид, но плеймаркет установить невозможно, как и ее любимую игру майнкрафт, ну и роблокс. За ту же цену купил второй дочке Сяоми, так она в разы быстрее работает и плеймаркет предустановлен. В общем, я поддерживаю конкурента Meizu - Сяоми)