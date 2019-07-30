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Экономика
Золотой запас России впервые в истории превысил $100 млрд
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danilov 30 Июля 2019 в 09:37:28
Банк России последние несколько лет был крупнейшим покупателем золота в мире. К началу июля стоимость золотых слитков и монет в международных резервах страны превысила $100 млрд. Это случилось впервые в истории.

В прошлом году Россия стала крупнейшим покупателем золота, увеличив запасы на 274 тонны. Это более 40% всего купленного центробанками золота в 2018 году. ЦБ Турции в прошлом году купил 51,5 тонны, Нацбанк Казахстана — 50,6 тонны. Индия в 2018 году закупила 40,5 тонны золота.

Золотой запас России превысил 2208 тонн

В июне 2019 года Центральный банк России увеличил резервы почти на 19 т золота, увеличив стоимость драгоценного металла на 11,57% до 100,278 млрд долларов.

Итого на 1 июля золотой запас составил 71 млн унций (2 208,35 т). Регулярное наращивание золотого запаса государства уже несколько лет является частью экономической политики Центробанка России.

С начала текущего года для резервов было закуплено 96,41 т жёлтого драгметалла, что соответствует 3,1 млн унций. Золото для резервов приобретается у российских золотодобывающих компаний.
За июнь также выросли на 4,7% (23,13 млрд долларов) международные резервы России, составив 518,35 млрд в американской валюте. Доля золота в них теперь составляет 19,35%, в отличие от показателя прошлого мая 2019 года — 18,15%.

К 19 июля ЗВР РФ выросли до 520,3 млрд долларов.

Помимо объёма приобретённого золота на стоимость запасов повлиял также недавний рост цен на золото.

https://www.arlan.ru/news/2995/

Путин подписал закон об освобождении от НДС банковских операций с драгоценными металлами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость банковские операции с драгоценными металлами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, от НДС освобождаются операции по привлечению драгоценных металлов граждан и юридических лиц во вклады (за исключением монет из драгоценных металлов), по размещению привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов в драгоценных металлах, а также по осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков- корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

Еще один подписанный главой государства закон включает операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в перечень сделок, осуществляемых кредитной организацией. Одновременно соответствующие изменения вносятся в перечень банковских операций.

https://www.finversia.ru/news/markets/putin-podpisal-zakon-ob-osvobozhdenii-ot-nds-bankovskikh-operatsii-s-dragotsennymi-metallami-61255
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  Konstant 30.07.2019 в 10:08:08   # 727621
А толк
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  shlenchak 30.07.2019 в 11:24:47   # 727627
Quote:
Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость банковские операции с драгоценными металлами.

За то на простой народ все 20% НДС повесили πдарасы
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  андремас 30.07.2019 в 11:31:47   # 727630
Цитата: Konstant от 30.07.2019 04:08:08
А толк


Рублевая масса в стране, не может превышать звр.

Чем больше звр, тем больше можно выпустить рублей
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