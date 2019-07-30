Золотой запас России впервые в истории превысил $100 млрд

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июля 2019 в 09:37:28
В прошлом году Россия стала крупнейшим покупателем золота, увеличив запасы на 274 тонны. Это более 40% всего купленного центробанками золота в 2018 году. ЦБ Турции в прошлом году купил 51,5 тонны, Нацбанк Казахстана — 50,6 тонны. Индия в 2018 году закупила 40,5 тонны золота.
Золотой запас России превысил 2208 тонн
В июне 2019 года Центральный банк России увеличил резервы почти на 19 т золота, увеличив стоимость драгоценного металла на 11,57% до 100,278 млрд долларов.
Итого на 1 июля золотой запас составил 71 млн унций (2 208,35 т). Регулярное наращивание золотого запаса государства уже несколько лет является частью экономической политики Центробанка России.
С начала текущего года для резервов было закуплено 96,41 т жёлтого драгметалла, что соответствует 3,1 млн унций. Золото для резервов приобретается у российских золотодобывающих компаний.
За июнь также выросли на 4,7% (23,13 млрд долларов) международные резервы России, составив 518,35 млрд в американской валюте. Доля золота в них теперь составляет 19,35%, в отличие от показателя прошлого мая 2019 года — 18,15%.
К 19 июля ЗВР РФ выросли до 520,3 млрд долларов.
Помимо объёма приобретённого золота на стоимость запасов повлиял также недавний рост цен на золото.
https://www.arlan.ru/news/2995/
Путин подписал закон об освобождении от НДС банковских операций с драгоценными металлами
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость банковские операции с драгоценными металлами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, от НДС освобождаются операции по привлечению драгоценных металлов граждан и юридических лиц во вклады (за исключением монет из драгоценных металлов), по размещению привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов в драгоценных металлах, а также по осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков- корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.
Еще один подписанный главой государства закон включает операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в перечень сделок, осуществляемых кредитной организацией. Одновременно соответствующие изменения вносятся в перечень банковских операций.
https://www.finversia.ru/news/markets/putin-podpisal-zakon-ob-osvobozhdenii-ot-nds-bankovskikh-operatsii-s-dragotsennymi-metallami-61255
Комментарии, по рейтингу, по дате
Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость банковские операции с драгоценными металлами.
За то на простой народ все 20% НДС повесили πдарасы
Цитата: Konstant от 30.07.2019 04:08:08
А толк
А толк
Рублевая масса в стране, не может превышать звр.
Чем больше звр, тем больше можно выпустить рублей