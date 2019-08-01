«Золотой картель» уходит в прошлое

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danilov 01 Августа 2019 в 16:20:18
Крупнейший в мире формально закрепленный картель на рынке золота, созданный 20 лет назад Центробанками, держателями почти половины золотого запаса мира, уйдет в прошлое, пишет finanz.
Соглашение ЦБ по золоту (Central Bank Gold Agreemen, CBGA), заключенное в Вашингтоне в 1999 году и с тех пор трижды продлевавшееся, не будет пролонгировано на очередной 4-летний срок. Соглашение предполагало скоординированные шаги на мировом рынке золота с целью не допустить резкого обрушения цен.
За время действия соглашения рынок золота радикально изменился, говорится в заявлении ЕЦБ: увеличилась ликвидность, расширилась база инвесторов, а цены подскочили в 5 раз — c 260 долларов осенью 1999 года до 1420 долларов сейчас.
«Де-факто соглашение уже не требуется — рисков массовых продаж золота нет, рынок стал ликвидным и стабильным», — отмечает управляющий директор по политике центробанков Всемирного совета по золоту Натали Демпстер.
«Изменилось поведение центробанков: в 1999-м они продавали около 500 тонн в год, а теперь стали нетто-покупателями, причем в прошлом году объем покупок стал рекордным за полвека: 651 тонна, или 30 млрд долларов в денежном выражении», — указывает она.
Аналитики отмечают, что в настоящее время для долгосрочного роста цен на золото сложились условия, близкие к идеальным. Мировые ЦБ смягчают монетарную политику, а доходности гособлигаций США опустились до уровней, примерно равных текущей инфляции (около 2% годовых), и не дают реальной доходности.
При этом затянувшийся цикл роста экономики США и рекордные значения S&P 500 заставляют инвесторов готовиться к будущей рецессии, в ходе которой фондовый рынок просядет минимум на треть, прежде чем начнется новый цикл роста.
«Неоднократные реплики президента США Дональда Трампа по поводу того, что «другие страны обкрадывают Америку», искусственно занижая курсы своих валют, говорит о том, что в какой-то момент в США вполне может сформироваться сильный политический запрос на девальвацию доллара, что запустит маховик мировой валютной войны. Золото в таких обстоятельствах может только выиграть», — отмечает аналитик Алексей Потапов.
«Отказ от координации продаж вовсе не обязательно станет поворотной точкой для рынков. Примечательно, что центробанки продавали золото в период его наиболее активного роста. Возможно, их «координация», созданная чтобы защитить оставшиеся резервы от резкого обесценения, работала слишком хорошо. Однако сейчас ветра изменились, и центробанки вернулись к нетто-покупкам золота, чтобы диверсифицировать свои резервы. Пример с координацией продажи золота дает наглядное представление о том, что влияние центробанков на котировки золота найти довольно сложно, поэтому нет смысла забегать вперед и беспокоиться, что отказ от соглашения по координации продаж вызовет обвал», — отмечает команда аналитиков FxPro.
https://www.fxteam.ru/finance/209560.html
"Чего-кого?!" - подумал рядовой читатель, ничерта не поняв, что это за соглашение, что это за аббревиатуры и зачем вообще вся эта порнография.
Ну что же, вот Вам, товарищи, более разжёванный материал, ибо чтобы понять о чём новость, надо быть в курсе гномьих вопросов.
Вот так... до 2010-х годов центробанки продавали золото за бросовую цену, лишь бы вылезти из вертепов 1998 и 2008 годов, а теперь золото никто не продаёт, все чахнут над златом.
А теперь не упоминаемый здесь финт ушами: Полковник Козырь гиперинфлирует доллар ФРС, но внутри США вводит что-то вроде рейхсмарки, типа валюта для внутреннего пользования США. И покрывает её гипотетическим золотом, которых у США в хранилищах, как брешут злые языки, аж 8000+ тонн. Не, ну а чо, доллар ФРС хоть и привычен, но он не является платёжным инструментом правительства США. Мы ведь помним, что ФРС к правительству США никаким боком не относится, да?
Вот и образуется двухконтурная система - ФРС разбирается со своими стремительно обесценивающимися бумажками, а правительство США начинает эмиссию настоящего доллара (где-то 50+ лет назад, возможно, за попытку это сделать, Кеннеди отравился свинцом).
Я к чему это всё? А к тому, что нынешний цирк должен вызвать у зрителя ощущение, что все актёры - дураки, но надо помнить, что за говорящими головами находятся головы думающие. И они занимаются своим делом, соломку кто-то стелить ведь должен.
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