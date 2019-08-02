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Экономика
Мамин назвал новую дату завершения всех работ в Арыси – 20 августа
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danilov 02 Августа 2019 в 14:33:33
Премьер-министр заявил, что строительные работы в городе завершены на 90%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин во время рабочей поездки в Туркестанскую область посетил пострадавший от взрывов город Арысь и проверил ход работ по строительству и ремонту повреждённых зданий, сообщается на сайте главы Правительства.

Аскар Мамин осмотрел жилую зону военного городка, школу имени Журбы, городскую больницу, железнодорожный вокзал, жилые дома и центральный стадион. Премьер-министр сообщил, что 90% всех зданий города уже восстановлены, в них вернулись 6,5 тысяч семей.

"Полностью завершён ремонт всей инженерной инфраструктуры. Проведена масштабная реконструкция улиц. 62 социальных объекта, в том числе больницы, школы, детские сады, спортивные объекты будут готовы к 20 августа", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

На рабочем совещании о текущей ситуации в Арыси премьеру доложили министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

"По поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и главы государства Касым-Жомарта Токаева в восстановлении Арыси активное участие приняли все регионы страны, национальные компании, представители крупного бизнеса. Проведена колоссальная работа, более 10 тысяч строителей участвовали в восстановлении города", – отметил Аскар Мамин.

Глава Правительства выразил благодарность всем казахстанцам, которые приняли посильное участие в восстановлении Арыси.

"В настоящее время 6611 домов или 90% из 7516 пострадавших одноэтажных частных домов отремонтированы. В остальных 905 одноэтажных частных домах ремонтные работы должны быть завершены к 10 августа. Восстановительные работы в 67 многоэтажных домах, 66 социальных объектах – к 20 августа. В связи с этим, работа штабов будет продолжаться до 20 августа", – сообщили в пресс-службе премьера.

Аскар Мамин подчеркнул, что регионы должны полностью завершить восстановительные работы до этой даты. Он отметил, что Нур-Султану и Алматинской области следует активизировать работу в своих секторах и взять ход строительства на строгий контроль.

https://informburo.kz/novosti/mamin-nazval-novuyu-datu-zaversheniya-vseh-rabot-v-arysi-20-avgusta--93708.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 02.08.2019 в 19:55:27   # 727998
Уважаемый премьер министр,вы уверенны что ваши распоряжения выполнят в срок ?Тут ул.Байтурсынова 2месяца сделать не могут,а вы о городе.Вы уедите а проблемы останутся - очень жаль...
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  Ratkhan 02.08.2019 в 20:33:03   # 727999
Бред носить, статистика по крыше домов может, обделка ни какой ещё же, х..йня собачий! Согласен 90 процент крыши домов завершён, но обделки даже 50 процентов нету,
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