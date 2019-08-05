Почему рухнули акции Казахтелекома и что теперь с ним будет

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GoodZone 05 Августа 2019 в 10:55:18
В январе бумаги стартовали с 33,5 тыс. тенге, к концу января сорвались на 25%, затем подросли и вновь скользнули вниз. Торги 22 мая закрылись на уровне 27,6 тыс. тенге, 1 августа - на 25 тыс. тенге ровно, и вряд ли аналитики возьмутся точно предсказать, какая цена сложится завтра.
Все, что касается Казахтелекома, сейчас неопределённо. Хотя ясность всем очень нужна. На конец мая было анонсировано SPO компании (нацхолдинг «Самрук-Казына» планирует продать 20% акций), которое не пройдёт в намеченные сроки. В любом случае ценовые скачки мешают SPO, поскольку не дают сложить воедино составляющие успеха: разумный размер премии первого дня, повышенный спрос и стабильных держателей акций. При этом качество самой компании сомнений не вызывает. Операционные показатели деятельности Казахтелекома по итогам 2018 демонстрируют положительную динамику: операционная прибыль выросла на 11%, до 37,1 млрд тенге, чистая прибыль достигла 43 млрд тенге, на 73% больше результата 2017 года.
АО «Казахтелеком», на 51% принадлежащее правительству РК, во многом уникальный бриллиант в короне активов «Самрук-Казыны». В отличие от «нефтянки» связь не зависит от внешних ценовых перепадов, а в отличие от инфраструктурных – трубопроводных и магистральных – проектов, зарабатывающих на прокачке чужой продукции, сама является востребованной услугой. По этой причине Казахтелеком находится на особом счету у инвесторов. Его простые акции считаются якорными: они не имеют причин для резкого роста, чему, например, подвержены акции сырьевых компаний в период улучшения мировой ценовой конъюнктуры, но в то же время не падают вниз при сильном экономическом шторме. Инвесторы любят повторять, что люди на связи не экономят и будут пользоваться ею всегда.
Развитие технологий подарило миру «интернет вещей» и дополнительные направления для телекоммуникационного бизнеса. М2М (межмашинное воздействие) позволяет приборам обмениваться информацией, а В2В научит предпринимателей управлять бизнесом с помощью смартфона из любой точки мира. Их развитие стимулирует хранение и обработку огромных баз данных, открывая перед телекомом безграничные бизнес-возможности. На рынках, где сильны позиции государственных компаний, новые технологии внедряются именно их усилиями. Казахтелеком уже объявил о запуске новых направлений деятельности: электронной коммерции, M2M-сегмента, облачных технологий и платформы для развития цифровых услуг, что, несомненно, повышает инвестиционную привлекательность компании.
Однако «интернет вещей» – перспектива ближайшего будущего. А в настоящем у Казахтелекома скопились проблемы. В декабре 2018 Казахтелеком купил 75%-ную долю частного оператора Kcell. Цена сделки составила 165 млрд тенге (около $446 млн). Покупка обеспечила Казахтелекому лидирующую позицию почти во всех основных сегментах телекоммуникации, но одновременно привела к увеличению долговой нагрузки: собственных средств рассчитаться за Kcell у нацоператора не было, пришлось выпускать облигации.
Уместно вспомнить, что сделка двигалась со скрипом. Почти год антимонопольщики не давали разрешение, несмотря на то что шведско-турецкий холдинг (Fintur Holdings B.V.) давно искал инвесторов на Kcell. Далее события нарастали как снежный ком. Спустя семь дней после закрытия сделки по Kcell международная телекоммуникационная компания Tele 2 АВ решила выйти из СП с Казахтелекомом, после чего казахстанский флагман должен был выкупить по рыночной стоимости 49% акций, принадлежащих партнёру. Предложение о выкупе доли Tele 2 АВ не стало новостью для Казахтелекома, о реализации опциона договаривались ещё в 2015. Договорённость позволяла Tele 2 АВ продать свой пакет спустя три года, то есть в конце 2018, так же как и Казахтелеком мог выкупить опцион на шведскую долю.
После всех упомянутых новостей акции Казахтелекома стали терять в стоимости, что аналитики увязали с ростом долговой нагрузки компании. Крупную ложку дёгтя внесли казахстанские миноритарии Kcell, не согласившиеся с ценой выкупа своих акций, предложенной советом директоров. Судебное разбирательство и публичный характер конфликта, показавшие неспособность госкомпании договориться с миноритариями, ещё глубже продавили акции Казахтелекома.
Одновременно ТОО «КаР-Тел» разорвало действовавшее с августа 2016 соглашение с Kcell о совместном использовании сети 4G/LTE в Казахстане. Смена контроля над Kcell дает «КаР-Тел» право на выход из соглашения и штрафные санкции. Свои потери «КаР-Тел» оценил в 14,5 млрд тенге.
Совсем не обрадовало инвесторов решение годового общего собрания акционеров Казахтелекома, состоявшегося 30 апреля, сократить размер дивидендов по простым акциям по итогам 2018. Собрание проголосовало за то, чтобы направить на дивиденды 20% консолидированного чистого дохода, что составляет 781,06 тенге на акцию. Скромное по сравнению с 2017 годом вознаграждение, когда на дивиденды направили 71,2% консолидированного чистого дохода, или 1595 тенге на акцию, судя по всему, имело серьёзное воздействие. Инвесторы рассматривают акции Казахтелекома в качестве дивидендной истории. Рост обязательств вынуждает компанию экономить на дивидендах и сокращать передачу акционерам части прибыли, что не может нравиться миноритариям.
Думается, инвесторы предполагали исход дивидендных событий и приняли решение зафиксировать позицию по Казахтелекому. 16 апреля на KASE прошла масштабная, на 474 млн тенге, распродажа акций компании. Продажи продолжались до 25 апреля, причем объём сделок 19 апреля достиг 1 млрд тенге. Суммарный же объём торгов акциями с 16 по 25 апреля превысил 2,8 млрд тенге. К 25 апреля Казахтелеком потерял 23% рыночной капитализации к уровням начала года.
Бремя монополиста
Возникает вопрос, могла ли компания в преддверии SPO избежать подобного развития событий? Судя по всему, ответ отрицательный. За последнее десятилетие в телекоме и сотовой связи не появилось новых крупных игроков, способных сделать значительные инвестиции. Так что приобретать Kcell, с вытекающими последствиями, пришлось Казахтелекому. С переходом компании под крыло Казахтелекома последний займет 65% рынка, зацементировав монопольное положение. Независимые эксперты публично заявляли, что сделка с Kcell приведёт к дисбалансу рынка связи, что плохо для его самочувствия. Поэтому новостной фон, предшествовавший заключению сделки, носил агрессивный характер: мол, поднимутся цены и монополист будет вертеть рынком как захочет. У инвесторов же остается открытым вопрос: как часто государство намерено использовать нацкомпанию для решений, которые будут выбивать её из принятой стратегии развития.
Пока же акции Казахтелекома никак не могут отыграть падение. Завершение «дела миноритариев» и выкуп Казахтелекомом акций Kcell лишь немного приподняли котировки. Но почти сразу же Tele 2 АВ озвучила размер опциона, сумма которого составит порядка $380 млн. И на фоне новости котировки вновь ушли вниз.
Вместе с тем текущую рыночную оценку акций Казахтелекома аналитики считают временной и указывают на сильные фундаментальные характеристики компании. В будущем они должны помочь вытянуть акции вверх. Так, директор департамента аналитики ИК «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлан Ашинов пояснил Forbes Kazakhstan, что, как правило, после значительного обвала, в отсутствие новостей, акции сразу не отрастают до уровней, откуда упали. Рынку нужно время, чтобы все «переварить» и прийти в себя.
- Мы считаем, что акциям Казахтелекома нужен драйвер для роста, которым могут стать новости в части покупки доли в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» (СП «Алтел+Tele2»), SPO или хороших финансовых результатов, – говорит Ашинов.
По мнению аналитика, акции Казахтелекома недооценены и имеют хороший потенциал роста. Он отмечает, что показатель EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученному доходу до уплаты налогов), даже с учётом полученного штрафа и выплат миноритариям, равен 4,1х, в то время как средний показатель российских аналогов составляет 5,0х, а у телекоммуникационных компаний из развивающихся стран Азии и Восточной Европы и вовсе находится в районе 6х.
Ашинов не исключает, что для покупки доли у Tele 2 «Казахтелеком» привлечёт заём. Однако уровень задолженности и кредитное качество Казахтелекома позволяют купить эту долю за долг. Коэффициент чистого долга к EBITDA у Казахтелекома в данный момент составляет 1,6х, а после покупки доли вырастет до 2,3х. Оба уровня являются вполне нормальными и не несут какого-либо кредитного риска, полагает собеседник.
Аналитики ИК «Halyk Finance» прогнозируют увеличение долговой нагрузки и финансовых расходов Казахтелекома в краткосрочной перспективе. Вместе с тем они считают, что хорошие показатели СП «Теле 2-Алтел» за 2018 и высокие темпы роста основных статей выручки компании в сегменте мобильной связи окажут существенную поддержку финансовым показателям Казахтелекома. Учитывая, что нацоператор является лидером в телекоммуникационном секторе и в мобильном сегменте благодаря полной консолидации СП и приобретению Kcell, в будущем он сможет снизить долговую нагрузку за счёт генерации стабильных денежных потоков.
В Halyk Finance прогнозируют, что SPO Казахтелекома не повлияет на показатели его долговой нагрузки, поскольку в предполагаемой структуре сделки акции будет продавать фонд «Самрук-Казына» в рамках проводимой программы приватизации. Для самого Казахтелекома SPO означает повышение прозрачности деятельности и соответствие международным стандартам корпоративного управления. «По нашему мнению, компания сможет стабилизировать кредитные метрики в долгосрочной перспективе за счёт лидирующих позиций в сегментах мобильной связи, широкополосного доступа в интернет и фиксированной телефонии, а также диверсификации новых направлений деятельности», – отмечают в Halyk Finance.
Вместе с тем успех SPO во многом зависит от доли акций, которая будет предложена инвесторам, а также от того, насколько компания будет убедительна с казахстанскими инвесторами. Размещение планируется на площадке МФЦА, где основными покупателями выступают местные инвесторы. Не исключено, что после истории с миноритариями они потребуют дополнительных гарантий.
https://forbes.kz//finances/exchange/prevyishenie_nagruzki_1564671925
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 05.08.2019 в 12:02:51 # 728061
KapitanNemo 05.08.2019 в 20:55:41 # 728086
Нельзя так много больших кусков жрать одновременно, можно подавиться и сдохнуть.