Вероятность валютной интервенции против доллара растет

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danilov 08 Августа 2019 в 12:47:58
Эта «постоянно растущая угроза», скорее всего, будет сдерживать рост доллара, написал он.
Инвесторы должны продавать доллар, когда его курс поднимается, в таких валютных парах как доллар/иена (USD/JPY) и доллар/франк (USD/CHF), посоветовал эксперт в отдельном электронном письме, направленном в адрес агентства Bloomberg, хотя всплеск неприятия риска сейчас чрезмерный, согласно внутренней модели TD.
Индекс доллара почти не изменился во вторник. Иена и швейцарский франк были худшими валютами среди валютG-10 во вторник, поскольку Китай начал стабилизировать свою национальную валюту, ослабив нестабильность на рынке.
http://www.profinance.ru/news/2019/08/06/btwk-veroyatnost-valyutnoj-interventsii-protiv-dollara-rastet.html
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