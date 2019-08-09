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Экономика
Нацбанк намерен пересмотреть механизм начисления штрафов и пени и правила выдачи кредитов
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danilov 09 Августа 2019 в 11:59:58
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  гримм 09.08.2019 в 12:34:21   # 728421
несправедливо списали тем кто просрочил, когда брали кредиты и не думали как платить!!! у меня 4 действующих кредита и за 10летний период кредитной истории у меня не единого просроченого платежа, я как добросовестный клинт банков и мне ничего да, а недобросовестным уаля!!!
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  Zoggyla 09.08.2019 в 12:40:44   # 728422
Цитата: гримм от 09.08.2019 06:34:21
несправедливо списали тем кто просрочил, когда брали кредиты и не думали как платить!!! у меня 4 действующих кредита и за 10летний период кредитной истории у меня не единого просроченого платежа, я как добросовестный клинт банков и мне ничего да, а недобросовестным уаля!!!
Ну когда голова не болит - таблетку от головной боли не принимают
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