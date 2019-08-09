Нацбанк намерен пересмотреть механизм начисления штрафов и пени и правила выдачи кредитов

несправедливо списали тем кто просрочил, когда брали кредиты и не думали как платить!!! у меня 4 действующих кредита и за 10летний период кредитной истории у меня не единого просроченого платежа, я как добросовестный клинт банков и мне ничего да, а недобросовестным уаля!!!