Нацбанк намерен пересмотреть механизм начисления штрафов и пени и правила выдачи кредитов

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danilov 09 Августа 2019 в 11:59:58
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Цитата: гримм от 09.08.2019 06:34:21Ну когда голова не болит - таблетку от головной боли не принимают
несправедливо списали тем кто просрочил, когда брали кредиты и не думали как платить!!! у меня 4 действующих кредита и за 10летний период кредитной истории у меня не единого просроченого платежа, я как добросовестный клинт банков и мне ничего да, а недобросовестным уаля!!!
несправедливо списали тем кто просрочил, когда брали кредиты и не думали как платить!!! у меня 4 действующих кредита и за 10летний период кредитной истории у меня не единого просроченого платежа, я как добросовестный клинт банков и мне ничего да, а недобросовестным уаля!!!