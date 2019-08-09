 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Кто сможет уйти к частным пенсионным фондам
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 09 Августа 2019 в 18:51:18
Совсем недавно ЕНПФ объявил, что вкладчикам планируют разрешить уйти к частным управленцам только с накоплениями свыше 8 млн тенге для мужчин и 10 млн тенге для женщин. Мы сделали запрос в фонд и узнали, что тех, кто может это сделать сегодня — 90 000 человек.

То есть только у 0,85% вкладчиков есть такая возможность. При этом фонд планирует, что передавать в частное управление можно будет только те средства, которые «превышают уровень «достаточности» частью пенсионных накоплений».

Напомним, что за первое полугодие реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ составила всего 0,09%, а у 97% вкладчиков накопления не превышают до 5 млн тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.08.2019 в 19:22:36   # 728459
Считается что частный фонд надежнее государственного?
поощрить | покарать
  Практичный 09.08.2019 в 19:34:04   # 728462
Дескриминация и тут.
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 09.08.2019 в 19:38:39   # 728464
поощрить | покарать
  MишаМашкевич 09.08.2019 в 19:40:25   # 728466
Цитата: Практичный от 09.08.2019 13:34:04
Дескриминация и тут.
причем не по половому признаку,а по уровню денег на счету. Те кого фонд посчитал достатдонором,могут уйти,а те у кого можно ещё высос...бабло,те остаются.
Наверное самый фиговый фонд повсемумиру у нас. Даже гос.облигации работают чуть быстрее
поощрить | покарать
  PHATik 09.08.2019 в 21:20:02   # 728485
Да сучий фонд это, доходность инфляцию не покрывает, лежали бы в банке и то толку больше. Зато эти гниды, мои деньги в обороте держат своем, потом скажут извините, государства нет и денег нет, но вы держитесь
поощрить (1) | покарать
  Практичный 09.08.2019 в 22:49:35   # 728502
По сути это тот же налог,завуалированный. Мы этих денег не увидим. Еще и храниться в тенге, непонятной бесценной бумаге. Хранить в сигаретах и то гораздо выгоднее. Они растут быстрее доллара .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь