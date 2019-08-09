Кто сможет уйти к частным пенсионным фондам

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danilov 09 Августа 2019 в 18:51:18
То есть только у 0,85% вкладчиков есть такая возможность. При этом фонд планирует, что передавать в частное управление можно будет только те средства, которые «превышают уровень «достаточности» частью пенсионных накоплений».
Напомним, что за первое полугодие реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ составила всего 0,09%, а у 97% вкладчиков накопления не превышают до 5 млн тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 09.08.2019 в 19:34:04 # 728462
Цитата: Практичный от 09.08.2019 13:34:04и сексизм прет во все щели
Дескриминация и тут.
Дескриминация и тут.
MишаМашкевич 09.08.2019 в 19:40:25 # 728466
Цитата: Практичный от 09.08.2019 13:34:04причем не по половому признаку,а по уровню денег на счету. Те кого фонд посчитал достатдонором,могут уйти,а те у кого можно ещё высос...бабло,те остаются.
Дескриминация и тут.
Дескриминация и тут.
Наверное самый фиговый фонд повсемумиру у нас. Даже гос.облигации работают чуть быстрее
Практичный 09.08.2019 в 22:49:35 # 728502