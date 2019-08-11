В июне Польша стала самым активным покупателем золота в мире

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Августа 2019 в 20:31:02
За январь-июнь 2019 года наибольшее количество золота приобрела Польша – 99,55 тонн, причем практически все было куплено в июне. Таким образом, золотой запас страны вырос до 228,2 тонн.
Второе место по объемам закупок занимает Россия с 93,96 тонн за полугодие, из которых в июне было куплено 16,9 тонн. Общий золотой запас ЦБ РФ оценивается WGC по состоянию на август 2019 года в 2207 тонн, что соответствует пятому месту в мире.
Продолжает закупать золото Китай – 74 тонны за 6 месяцев, по 10-15 тонн в месяц. Совокупные запасы госзолота КНР оцениваются в 1926,5 тонн.
Наращивает золотые резервы Турция, которая приобрела в июне более 8 тонн золота и довела свои запасы до 314,1 тонны.
Наиболее активными продавцами золота в июне 2019 года был Узбекистан (-10,9 тонн) и Аргентина (-6,8 тонн).
Комментарии, по рейтингу, по дате