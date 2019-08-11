 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
В июне Польша стала самым активным покупателем золота в мире
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Августа 2019 в 20:31:02
В последнем обзоре World Gold Council сообщается, что за июнь текущего года Центробанки разных государств мира в сумме увеличили свои резервы на 126,5 тонн золота. Всего за первое полугодие 2019 года объем запасов золота в Центробанках по всему миру вырос на 396,9 тонн.

За январь-июнь 2019 года наибольшее количество золота приобрела Польша – 99,55 тонн, причем практически все было куплено в июне. Таким образом, золотой запас страны вырос до 228,2 тонн.

Второе место по объемам закупок занимает Россия с 93,96 тонн за полугодие, из которых в июне было куплено 16,9 тонн. Общий золотой запас ЦБ РФ оценивается WGC по состоянию на август 2019 года в 2207 тонн, что соответствует пятому месту в мире.

Продолжает закупать золото Китай – 74 тонны за 6 месяцев, по 10-15 тонн в месяц. Совокупные запасы госзолота КНР оцениваются в 1926,5 тонн.

Наращивает золотые резервы Турция, которая приобрела в июне более 8 тонн золота и довела свои запасы до 314,1 тонны.

Наиболее активными продавцами золота в июне 2019 года был Узбекистан (-10,9 тонн) и Аргентина (-6,8 тонн).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 11.08.2019 в 21:26:43   # 728626
Мочи америкосов с их бумажками!
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь