Вопрос про проценты Себрбанка

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danilov 12 Августа 2019 в 11:08:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 12.08.2019 в 12:30:26 # 728646
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
SouthJoker 12.08.2019 в 14:33:31 # 728654
Цитата: koshkoed от 12.08.2019 06:47:34
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
Не просветите ли нас?)))
alpha_portal 12.08.2019 в 14:47:03 # 728655
Цитата: koshkoed от 12.08.2019 06:47:34
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
Зачет
Цитата: SouthJoker от 12.08.2019 08:33:31
Не просветите ли нас?)))
Цитата: koshkoed от 12.08.2019 06:47:34
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
Не просветите ли нас?)))
В Гугле первая строка: https://finanskredit.ru/iz_chego_skladyvaetsya_procentnaya_stavka_po_potrebitelskomu_kreditu/
Нас интересует строка инфляция. В Чехии выдают кредиты в чешских кронах, а в России в рублях.
У нас раньше тоже был выбор в долларах под 5-6 процентов или в тенге под 18-20. Вот самые одаренные и набрали в баксах, а как отдавать, так прихуели.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpromdevelop.ru%2Fnews%2Fv-shvejtsarii-banki-dayut-kredity-po-otritsatelnoj-stavke%2F