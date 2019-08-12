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Экономика
Вопрос про проценты Себрбанка
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danilov 12 Августа 2019 в 11:08:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 12.08.2019 в 11:28:03   # 728640
Как же так?!?!?! В стране всё есть, а народу нехер есть!?!?!?
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  СССР 12.08.2019 в 11:43:09   # 728641
В Чехии в кредит дают евро, в России рубли российские. Вот и ответ
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  alpha_portal 12.08.2019 в 12:30:26   # 728646
Зачет
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  koshkoed 12.08.2019 в 12:47:34   # 728647
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)
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  SouthJoker 12.08.2019 в 14:33:31   # 728654
Цитата: koshkoed от 12.08.2019 06:47:34
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)

Не просветите ли нас?)))
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  alpha_portal 12.08.2019 в 14:47:03   # 728655
Цитата: koshkoed от 12.08.2019 06:47:34
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)

Зачет
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  Walter 12.08.2019 в 14:54:17   # 728657
Процентная музыка. Ему про ивана, он про болвана.
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  koshkoed 12.08.2019 в 14:58:08   # 728658
Цитата: SouthJoker от 12.08.2019 08:33:31
Цитата: koshkoed от 12.08.2019 06:47:34
Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.
Любой птушник знает как формируется процент на кредит.
Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)

Не просветите ли нас?)))

В Гугле первая строка: https://finanskredit.ru/iz_chego_skladyvaetsya_procentnaya_stavka_po_potrebitelskomu_kreditu/

Нас интересует строка инфляция. В Чехии выдают кредиты в чешских кронах, а в России в рублях.
У нас раньше тоже был выбор в долларах под 5-6 процентов или в тенге под 18-20. Вот самые одаренные и набрали в баксах, а как отдавать, так прихуели.
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  строитель 12.08.2019 в 15:05:40   # 728660
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