Вопрос про проценты Себрбанка

Самый обычный вброс. Видно же что это корявая нарезка.Любой птушник знает как формируется процент на кредит.Для умников которые верят в теорию заговора. Берите кредит под 6.5 в Чехии и положите на депозит у нас под 12 процентов. И становитесь олигархами)