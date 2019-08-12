Китайская цифровая валюта готова после пяти лет разработки

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Августа 2019 в 09:54:38
Об этом сообщает The Block со ссылкой на Shanghai Securities News.
Так, заместитель главы платежного подразделения в составе Народного банка Китая (НБК) Му Чанчунь заявил, что прототип цифровой валюты уже есть, а исследовательская группа ведомства полностью проработала для нее блокчейн-архитектуру.
Эмитируемая банком цифровая валюта (CBDC) не будет всецело основываться на блокчейне. По словам представителей центробанка, такой подход делает пропускную способность CBDC достаточной для розничных платежей.
Чанчунь подчеркнул, что CBDC разрабатывается с 2014 года, однако «теперь можно сказать, что она уже почти полностью готова». Примечательно, что цифровая валюта НБК предполагает использование двухуровневой системы: базовый слой — центробанк, второй уровень — коммерческие банки.
Представитель НБК добавил, что такая архитектура является наиболее подходящей для китайский экономики. CBDC, по его словам, призвана снизить различные риски в финансовой системе страны, повысив ее эффективность.
В ходе заседания China Finance 40 Group представитель платежной системы UnionPay Шаофу Цзюнь заявил, что запуск CBDC непременно будет сопряжен с различными трудностями. Так, несмотря на то, что эмитируемая государством цифровая валюта может эффективно использоваться в трансграничных платежах, по прежнему высоки операционные и регуляторные риски на глобальном уровне.
http://vlasti.net/news/304732
Комментарии, по рейтингу, по дате