Роснефть просит покупателей нафты на тендере перейти на евро

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Августа 2019 в 10:07:18
"Валютой платежа по умолчанию должен быть евро", - говорится в документе.
Роснефть оставляет покупателям право заплатить за нефтепродукты в долларах США или российских рублях, но такое решение должно быть принято "по согласованию сторон", следует из документов.
Роснефть оперативно не ответила на запрос Рейтер о комментарии.
По мнению трейдеров, переход на расчеты в евро отражает попытки Роснефти снизить негативное влияние от возможных санкций США на бизнес-процессы компании.
Ранее Роснефть использовала доллары США в качестве основной валюты для продажи нефти и нефтепродуктов, в то время как евро и российский рубль были альтернативными вариантами в случае невозможности оплаты в долларах.
https://www.reuters.com/article/us-russia-rosneft-tenders-euro/sanctions-hit-rosneft-requests-payment-in-euros-in-naphtha-tender-idUSKCN1V41QS
Комментарии, по рейтингу, по дате