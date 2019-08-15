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Экономика
Роснефть просит покупателей нафты на тендере перейти на евро
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danilov 15 Августа 2019 в 10:07:18
Роснефть впервые попросила покупателей перейти на расчеты в евро на спотовом тендере на продажу прямогонного бензина (нафты) с поставкой из дальневосточных портов РФ, показала тендерная документация, опубликованная на сайте госкомпании.

"Валютой платежа по умолчанию должен быть евро", - говорится в документе.

Роснефть оставляет покупателям право заплатить за нефтепродукты в долларах США или российских рублях, но такое решение должно быть принято "по согласованию сторон", следует из документов.

Роснефть оперативно не ответила на запрос Рейтер о комментарии.

По мнению трейдеров, переход на расчеты в евро отражает попытки Роснефти снизить негативное влияние от возможных санкций США на бизнес-процессы компании.

Ранее Роснефть использовала доллары США в качестве основной валюты для продажи нефти и нефтепродуктов, в то время как евро и российский рубль были альтернативными вариантами в случае невозможности оплаты в долларах.

https://www.reuters.com/article/us-russia-rosneft-tenders-euro/sanctions-hit-rosneft-requests-payment-in-euros-in-naphtha-tender-idUSKCN1V41QS
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 15.08.2019 в 10:58:30   # 728895

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  jumanjiqz 15.08.2019 в 13:18:17   # 728907
О! Порабощенный здесь! Привет Драгон! Все еще всюду пихаешь свои оппозионерские настроения как пять копеек, так сказать питаешь себя влажными мечтами о смене власти!?
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  Dragon 15.08.2019 в 14:38:58   # 728915
Котакбаскз как всегда "қуйысқанға қыстырылған"?!
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