Госзаказ в СМИ победил доходы от рекламы

Объём медиарынков (в млн долларов) в четырёх странах Центральной Азии в 2017-2018 гг. / Инфографика Advertising Association of Central Asia

Медиарынки в разрезе носителей в четырёх странах Центральной Азии в 2017-2018 гг. / Инфографика Advertising Association of Central Asia



Объём розничной торговли и объём рекламного рынка (в долларах) в четырёх странах Центральной Азии в 2018 г. / Инфографика Advertising Association of Central Asia

. В 2018 году, как и в 2017-м, первую тройку национальных телеканалов по доле рекламных бюджетов составляют "Первый канал Евразия", "31 канал", КТК / Инфографика tns-global.kz Обзор носителей на рынке рекламы (телеканалы). Январь-декабрь 2018 по сравнению с январём-декабрём 2017 (в. В 2018 году, как и в 2017-м, первую тройку национальных телеканалов по доле рекламных бюджетов составляют "Первый канал Евразия", "31 канал", КТК / Инфографика tns-global.kz

Михаил Комиссаров / Фото Дмитрия Каратеева

Тамара Симахина и Лукпан Ахмедьяров / Фото Аскара Айтилеу