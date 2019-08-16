Вдвое повысят зарплату учителям в Казахстане

молодцы .. прально чо .... особенно умиляет "в течении 4 лет".. канкретно гаварить нада .. в 2020 год на столько то процентов .. в 20121 на столько то .. и так далее .. а то мля писдят как ***** да и в течении 4 лет ХЗ чо будет .. может с инфляцией нужно будет ужи и в 10 раз подымать ..