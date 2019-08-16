Вдвое повысят зарплату учителям в Казахстане

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danilov 16 Августа 2019 в 14:31:12
«Заработная плата учителей остается одной из низких и составляет 65% от средней заработной платы по экономике. Поручаю Правительству увеличить заработную плату учителей в 2 раза в течении 4-x лет», - сказал К.Токаев на августовской конференции педагогов в Нур-Султане.
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Цитата: Yerla от 16.08.2019 10:17:06
молодцы .. прально чо .. .. особенно умиляет "в течении 4 лет" .. канкретно гаварить нада .. в 2020 год на столько то процентов .. в 20121 на столько то .. и так далее .. а то мля писдят как ***** да и в течении 4 лет ХЗ чо будет .. может с инфляцией нужно будет ужи и в 10 раз подымать ..
молодцы .. прально чо .. .. особенно умиляет "в течении 4 лет" .. канкретно гаварить нада .. в 2020 год на столько то процентов .. в 20121 на столько то .. и так далее .. а то мля писдят как ***** да и в течении 4 лет ХЗ чо будет .. может с инфляцией нужно будет ужи и в 10 раз подымать ..
особенно год правильный 20121
KapitanNemo 16.08.2019 в 18:29:27 # 728993