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Экономика
Вдвое повысят зарплату учителям в Казахстане
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danilov 16 Августа 2019 в 14:31:12
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить зарплаты учителей в два раза.
«Заработная плата учителей остается одной из низких и составляет 65% от средней заработной платы по экономике. Поручаю Правительству увеличить заработную плату учителей в 2 раза в течении 4-x лет», - сказал К.Токаев на августовской конференции педагогов в Нур-Султане.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Яшот 16.08.2019 в 14:42:33   # 728978
Ожидаю бензин по 300 и мясо по 3800 через 4 года.
Я оптимист?
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  Joykin 16.08.2019 в 15:42:11   # 728981
Блэт. Сколько уже можно над учителями издеваться... Каждый год поручают зарплаты поднять, да хули толку.
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  Yerla 16.08.2019 в 16:17:06   # 728983
молодцы .. прально чо .. .. особенно умиляет "в течении 4 лет" .. канкретно гаварить нада .. в 2020 год на столько то процентов .. в 20121 на столько то .. и так далее .. а то мля писдят как ***** да и в течении 4 лет ХЗ чо будет .. может с инфляцией нужно будет ужи и в 10 раз подымать ..
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  Сила 16.08.2019 в 17:54:01   # 728990
Цитата: Yerla от 16.08.2019 10:17:06
молодцы .. прально чо .. .. особенно умиляет "в течении 4 лет" .. канкретно гаварить нада .. в 2020 год на столько то процентов .. в 20121 на столько то .. и так далее .. а то мля писдят как ***** да и в течении 4 лет ХЗ чо будет .. может с инфляцией нужно будет ужи и в 10 раз подымать ..


особенно год правильный 20121
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  KapitanNemo 16.08.2019 в 18:29:27   # 728993
За 4 года предполагаемое повышение превратится в тиынки. А тот, кто это обещает уже уйдет с поста.
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