Карта запасов углеводородов

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danilov 23 Августа 2019 в 17:22:39
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Стоимость добычи, энергоемкость оной, и ущерб природе просто громаднейший.
Капиталисты там выжали все из почвы.
Пожары и вырубка лесов в Сибири кажутся детским лепетом.
Еще не забываем, что после всей процедуры добычи нефти, остаются т.н. продукты переработки - tar sands sludge.
Это вязкая жидкость, из которой уже больше ничего не выжать, состоящая из песка, кучи химикатов, и т.д.
Лучшего способа, чем просто сливать это все дело в большие резервуары, пока не придумали.
Уже сейчас стоимость очистки всего этого гавна по всей Альберте оценивается в 200 млрд. долларов.
Дураку понятно, что нынешние компании оставят эту проблему следующим поколениям канадцев.
В прошлом году добавилась еще одна проблема. Нефть есть, но нету возможности доставить ее к НПЗ в США или восток Канады.
Цены упали чуть ли не до $10 за галлон, с доставкой туда. Ясное дело, многие нефтяники разорились.
Вот еще новость вчерашняя: Миллиардер из Гонконга потерял $20 млрд. в инвестициях, которые он вложил в Husky Energy Inc., с 2008 года.
Это одна из главных канадских компаний, занимающаяся битумной нефтью в Альберте.
Капиталисты там выжали все из почвы.
Пожары и вырубка лесов в Сибири кажутся детским лепетом.
Еще не забываем, что после всей процедуры добычи нефти, остаются т.н. продукты переработки - tar sands sludge.
Это вязкая жидкость, из которой уже больше ничего не выжать, состоящая из песка, кучи химикатов, и т.д.
Лучшего способа, чем просто сливать это все дело в большие резервуары, пока не придумали.
Уже сейчас стоимость очистки всего этого гавна по всей Альберте оценивается в 200 млрд. долларов.
Дураку понятно, что нынешние компании оставят эту проблему следующим поколениям канадцев.
В прошлом году добавилась еще одна проблема. Нефть есть, но нету возможности доставить ее к НПЗ в США или восток Канады.
Цены упали чуть ли не до $10 за галлон, с доставкой туда. Ясное дело, многие нефтяники разорились.
Вот еще новость вчерашняя: Миллиардер из Гонконга потерял $20 млрд. в инвестициях, которые он вложил в Husky Energy Inc., с 2008 года.
Это одна из главных канадских компаний, занимающаяся битумной нефтью в Альберте.
Комментарии, по рейтингу, по дате
кто от кого что хочет
Цитата: Kukaracha от 23.08.2019 12:02:59
Глаза сломал уже в поисках нашей казаши
Глаза сломал уже в поисках нашей казаши
она есть только без цифр и обозначений под Россией