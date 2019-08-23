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Экономика
Карта запасов углеводородов
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danilov 23 Августа 2019 в 17:22:39

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( 211.17Кб)


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 23.08.2019 в 18:02:59   # 729740
Глаза сломал уже в поисках нашей казаши
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  taraz1974 23.08.2019 в 18:13:08   # 729741
Ну вот и понятно,
кто от кого что хочет
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  shlenchak 23.08.2019 в 18:56:30   # 729744
Цитата: Kukaracha от 23.08.2019 12:02:59
Глаза сломал уже в поисках нашей казаши

она есть только без цифр и обозначений под Россией
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  divan 24.08.2019 в 02:42:00   # 729810
а казахстан забыли подписать вообще
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