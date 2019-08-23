Карта запасов углеводородов

Стоимость добычи, энергоемкость оной, и ущерб природе просто громаднейший.Капиталисты там выжали все из почвы.Пожары и вырубка лесов в Сибири кажутся детским лепетом.Еще не забываем, что после всей процедуры добычи нефти, остаются т.н. продукты переработки - tar sands sludge.Это вязкая жидкость, из которой уже больше ничего не выжать, состоящая из песка, кучи химикатов, и т.д.Лучшего способа, чем просто сливать это все дело в большие резервуары, пока не придумали.Уже сейчас стоимость очистки всего этого гавна по всей Альберте оценивается в 200 млрд. долларов.Дураку понятно, что нынешние компании оставят эту проблему следующим поколениям канадцев.В прошлом году добавилась еще одна проблема. Нефть есть, но нету возможности доставить ее к НПЗ в США или восток Канады.Цены упали чуть ли не до $10 за галлон, с доставкой туда. Ясное дело, многие нефтяники разорились.Вот еще новость вчерашняя: Миллиардер из Гонконга потерял $20 млрд. в инвестициях, которые он вложил в Husky Energy Inc., с 2008 года.Это одна из главных канадских компаний, занимающаяся битумной нефтью в Альберте.