Bek Air намерена купить МС-21

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danilov 28 Августа 2019 в 20:08:35
Поставки самолетов МС-21 коммерческим заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года, сообщил журналистам президент "Иркута" и "Гражданских самолетов Сухого" Равиль Хакимов.
По словам Хакимова, каталожная стоимость самолета будет на 20% ниже, чем у его зарубежных аналогов.
"Я внимательно изучил все существующие цены, исходя из тех источников, которые у меня имеются - цена на 20% в среднем ниже прямых конкурентов. Возьмите каталожную цену Boeing и Airbus и методом простых арифметических действий получите цену. Это я вам совершенно точно заявляю", - сказал он.
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