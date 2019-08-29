Сказка о вкусной и здоровой пище

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GoodZone 29 Августа 2019 в 14:17:47
На исходе лета, в самый плодоовощной сезон, правительство озаботилось сдерживанием цен на социально значимые товары, которых у нас 19 наименований, и все продовольственные. Получается, что, кроме как поесть, в нашем социальном (читайте Конституцию) государстве других потребностей у граждан не наблюдается.
На прошлой неделе на эту тему даже было проведено заседание правительства под председательством премьер-министра. Хотя, если судить по результатам, волноваться не о чем: все и так хорошо, а будет еще лучше.
Министр экономики констатировал, что инфляция находится в запланированном коридоре 4-6%, даже ниже верхней планки - 5,4% в расчете на год по результатам полугодия. Да, наибольшее влияние оказали продовольственные товары - цены выросли на 3,4%, и это сразу 63% от роста всего на рынке. Но пусть это волнует статистические органы, а что до нас, покупателей, то меньше трех с половиной процентов не каждый и заметит.
Но лучшее - друг хорошего, и глава ответственного за всю национальную экономику ведомства сообщил, что за десятью товарами - луком, морковью, картофелем, свеклой, рисом, мукой, кониной, бараниной, говядиной и хлебом - будет установлен усиленный контроль. И даже приняты меры по снижению цен на них.
Профильный же министр - торговли и интеграции - тоже перечислил исчерпывающие меры. Отечественным производителям дается возможность размещать свои товары во всех торговых объектах, квота не менее 30%. Для удобства населения места выкладки будут обозначаться знаком “Сделано в Казахстане”. Другой стабилизационной мерой станет ограничение торговой надбавки на социально значимые товары не более 15%.
С целью сокращения перекупщиков и предоставления услуг производителям по хранению, упаковке, сбыту и транспортировке продуктов планируется строительство оптово-распределительных центров в пяти регионах. Параллельно осуществляется строительство более 30 крупных торговых объектов и модернизация более 50 торговых рынков.
На ручной режим перешел комитет по статистике - по вторникам проводит сбор цен на социально значимое продовольствие. Более того, теперь любой гражданин может сфотографировать ценник и отправить на специализированный сайт, где сводится статистика цен.
Далее по порядку: министр сельского хозяйства сообщил, что регионами осуществляется формирование стабфондов. В наличии имеются продтовары в объеме 29,8 тыс. тонн. Для осуществления закупочных интервенций на счетах и депозитах СПК имеется 3,7 млрд тенге.
Члены правительства разошлись довольные собой. Жаль, что в центр обсуждения не попала как бы невзначай сделанная министром нацэкономики ремарка: “Цена для конечного потребителя существенно выше цены производителя или импорта. К примеру, при цене производителя на морковь 67 тенге цена на рынке 151 тенге”.
А в этом-то и вся суть - к исконному набору “дураки и дороги” наш отечественный рынок добавил такие две беды: что для производителя дешево, то для покупателя дорого.
И дело здесь не только в перекупщиках, с которыми правительству давно пора бы разобраться. На удвоение цены от поля до прилавка работает целая цепочка, в которой не дураками выстроенная система поборов на дорогах даже не главная. К примеру, споры о продаже сельхозземель продолжаются, земли под сельскохозяйственные рынки в городах надежно приватизированы, и молва приписывает их самым громким фамилиям. Не пора ли властям объявить имена бенефициаров с указанием их прибылей в карман и налогов в казну?
И еще не худо бы вспомнить про громко объявленную программу аграрного пояса вокруг столицы - она, говорят, провалена. И кто за это ответил?
Я вам скажу, в чем главная причина - в попытках приспособить катастрофическую (после разгрома колхозно-совхозной системы) сельскую раздробленность под грандиозные (по бюджетному финансированию) планы наращивания аграрного производства. За окном XXI век, и на мелких подворьях в наших условиях такое невозможно в принципе. Вбухай в это хоть полбюджета.
Хотите доказательства несоответствия аграрного производства нуждам страны от самого правительства? Пожалуйста - пошлем вслед отбарабанившему свой доклад министру национальной экономики приказ его же ведомства по утверждению научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания. Нормы почти свежие - от декабря 2016 года, хотя с той поры уже и не упомнить, сколько министров сменилось, а подписавший - давно на зоне, но это же не отменяет нормативный акт, верно?
Так вот, по статистическому факту 2018 года казахстанцы более-менее вписываются в полезное питание только по мясу и мясопродуктам (не зря мы казахи) - 99%, недоедают рыбы и морепродуктов (мы же не японцы) - 94%, по молоку (мы не дети) - всего 87%, яиц (зато не кудахчем) едим на 73%, овощей и бахчевых (в основном узбекских) - только 63%, фруктов (яблоки у нас китайские) - 57% и даже картофеля (он же у нас голландский) - всего 49% от необходимого.
Зато наверстываем нехватку витаминов хлебом, макаронами и крупами - 131%, жирами - 114% и сладким - 140%.
Огласи такие фактические сведения на заседании правительства - быть большому скандалу, так что лучше что-нибудь про оптовые склады и торговые надбавки. И вот еще что характерно: и нормированием здорового питания, и статистическим отслеживанием нездоровой продовольственной корзины казахстанцев занимаются разные подразделения одного и того же Министерства национальной экономки. Могли бы давно объединиться и открыть глаза министру.
А теперь объявлю вам то главное, что позволяет правительству хотя бы относительно успешно сдерживать цены: бедность!
По той же статистике, состоятельных семей, тратящих на питание меньше 30% своих расходов, в Казахстане только 8,5%. Большое количество семей - 40% - тратят на еду от трети до половины своего бюджета, и объективно они - уже бедные. Но еще больше тех, кто тратит на еду более половины семейного бюджета: до 60% - 24,6% семей, а более четверти - 27,7% семей - вообще проедают свыше 60% того, что зарабатывают. И это, говоря прямо, нищета.
А в подтверждение круговой бедности еще такая (не сразу отыскиваемая) строчка в статистике: медианный доход населения за 2018 год - 43 404 тенге. Прикиньте, хозяйки: хватит ли вам по сорок три с чем-то тысячи тенге в месяц на каждого члена семьи, чтобы кормить-одевать мужа с детьми, платить за школу и позволить хоть какие-то развлечения, а на остаток оплатить ЖКХ и прикупить себе что-нибудь? А ведь это, заметим, медианный доход, то есть ровно у половины казахстанцев и того меньше.
Короче, правительству о реальных проблемах в стране пора говорить открыто. А нам тем более.
Пётр СВОИК, Алматы
https://time.kz/articles/moment/2019/08/28/skazka-o-vkusnoj-i-zdorovoj-pishhe
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