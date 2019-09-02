Процесс пошёл, или Найди себя

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GoodZone 02 Сентября 2019 в 14:16:39
Замглавы Минтруда напомнила, что на погашение задолженности в размере не более 300 тысяч тенге по беззалоговым потребительским займам банков и микрофинансовых организаций могут рассчитывать только определенные категории граждан. Это многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по потере кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов и инвалидов с детства (в том числе тех, кто уже старше 18 лет), получатели адресной социальной помощи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет. Для получения господдержки сумма кредитов не должна превышать в общей сложности 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.
По словам Жакуповой, к настоящему времени проведена сверка баз данных, определены конкретные лица, которые подпадают под перечисленные категории:
- В кредитное бюро переданы сведения более чем о 2 млн 289 тысячах человек. Далее кредитное бюро проводит сверку с банками второго уровня, определяет наличие кредитов у данных лиц. Соответственно, фонд проблемных кредитов с банками второго уровня заключает договоры. Уже определены около 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты.
Она разъяснила также один важный момент: будет ли списание долга, если кредиты есть у обоих супругов?
- У одного человека может быть до 2-3 кредитов, которые не превышают сумму 3 млн тенге. Очень много возникает вопросов в обществе: если супруг и супруга имеют кредиты, как они будут гаситься? По правилам гасится кредит обоим супругам, если они подпадают под условия указа президента: у обоих кредиты не превышают 3 млн тенге. В данном случае семье будет погашено до 600 тысяч тенге, - заявила вице-министр.
По ее словам, спишут задолженность и тем гражданам, кто лично имеет по 2-3 кредита и соответствует установленным условиям.
На данный момент формирование списков должников еще не завершено. Проверить, попал ли ты в него, можно на портале egov.kz, где специально организовали соответствующий сервис.
- Человек заходит по своей электронной цифровой подписи, авторизуется на портале, вводит ИИН и может получить ответ. В дальнейшем планируем усовершенствовать сервис, потому что сегодня возникают вопросы у граждан. Есть обращения, когда некоторые граждане не смогли определить свой статус, хотя относят себя к той или иной социальной категории. Для того чтобы попасть в список должников, необходимо обосновать свою принадлежность к той или иной категории. Тогда списки будут дополняться, - проинформировала Жакупова.
Она также отметила, что база данных загса перешла на цифровой формат в 2008 году, соответственно, акты гражданского состояния, заключенные до 2008 года, не оцифрованы и их нет в базе данных. В этом случае гражданам необходимо обратиться в отдел загса и оцифровать свое свидетельство о браке. Если, к примеру, круглый сирота до 29 лет не найдет себя в списках на портале, то он может письменно обратиться в Министерство образования и науки, чтобы его включили в списки. При этом он должен приложить свидетельство о смерти родителей и свое свидетельство о рождении.
- МОН будет передавать в онлайн-режиме списки нам, а мы уже будем дополнять их на портале. Таким образом, в режиме актуализации получим дополнительные сведения о гражданах, и списки по снижению долговой нагрузки будут дополнены, - пояснила вице-министр.
В свою очередь зампред Нацбанка Олег Смоляков сообщил, что по состоянию на 20 августа определены уже 507 тысяч заемщиков, которым будут списаны долги на общую сумму более 105 млрд тенге:
- На сегодняшний день деньги перечислены в соответствующие финансовые институты. До 5 сентября банки должны провести распределение этих средств по счетам заемщиков и до 9 сентября уже уведомить правительство и соответствующих операторов программы о списании.
Замглавы Нацбанка напомнил, что в рамках указа президента о списании части долгов было также поручено выработать меры, сдерживающие рост закредитованности граждан. В этой связи финрегулятор инициировал законодательные поправки в части запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей по беззалоговым потребительским займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней.
- Мы также рассматриваем ужесточение подходов по оценке долговой нагрузки. В частности, планируем применять критерии оценки платежеспособности. Может быть, официальный доход, движения денег по счетам. Но при этом для того, чтобы заемщик мог рассчитывать на получение кредита, он должен обязательно соответствовать минимальному доходу, который превышает прожиточный минимум с учетом несовершеннолетних членов его семьи, - подчеркнул Смоляков.
Наряду с этим Нацбанк планирует ввести дополнительные меры по повышению требований к достаточности капитала в отношении беззалоговых потребительских кредитов.
- Проект поправок, которые мы предлагаем, учитывает не только официальные доходы. Потому что мы понимаем, что очень часто гражданин располагает не только официально подтвержденными доходами - он может заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, иметь различные другие денежные потоки. Поэтому оценка дохода будет базироваться не только на официальных доходах, но и на движении денег по счету, на наличии недвижимого и движимого имущества, на коммунальных платежах, чтобы максимально учесть все возможные источники доходов, - отметил Олег Смоляков.
Предложенные Нацбанком законодательные поправки направлены в соответствующие государственные органы и согласовываются с банками.
- Рассчитываем, что начиная с сентября в рамках осенней сессии, а также в рамках подзаконных нормативных актов они уже будут обсуждены и поддержаны, - заключил замглавы финрегулятора.
Лэйла ТАСТАНОВА
Кстати
В обмен на бдительность
Заместитель председателя Национального банка Олег СМОЛЯКОВ рассказал, для чего планируется ограничить время работы обменных пунктов с 10.00 до 19.00, а также обязать их работников записывать персональные данные граждан, совершающих обмен валют.
- Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда есть риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств. Есть возможность прийти несколько раз, обменять мелкими суммами, навредить законодательству, - пояснил Смоляков журналистам в минувший четверг в кулуарах правительства.
Еще одним важным пунктом постановления является требование для обменных пунктов иметь в уставном капитале не менее 100 млн тенге.
- Вопрос возникает не первый раз. Около года или полутора лет назад мы также выходили с инициативой о существенном увеличении уставного капитала. Тогда тоже говорили, что половина обменников уйдет с рынков. По факту было некоторое сокращение, но не более 10 процентов. Конечно, все эти вещи нужно разумно обсуждать, - считает Олег Смоляков.
Были случаи, заметил он, когда обменные пункты не выставляли курс и не обеспечивали операции купли-продажи, ссылаясь на нехватку средств:
- Мы говорим о том, чтобы у обменных пунктов была часть средств на определенном счете в банке. За счет этого они всегда смогут обеспечить спрос и предложение иностранной валюты. Мы ищем баланс. Пока вопрос не выносился на утверждение.
- Не приведет ли требование о наличии 100 млн тенге к вооруженным ограблениям обменных пунктов? - спросили журналисты.
- Сейчас требование 10 миллионов - грабежей и прочего мы не наблюдаем, - был краток зампреда.
Уверен Смоляков и в том, что норма об ограничении времени работы обменников не приведет к росту черного рынка:
- С каждым этапом ужесточения требований к обменным пунктам возникает вопрос появления черного рынка, но, как вы видите, этого рынка нет. Возможно, это было бы, если бы не было другого спроса или предложения иностранной валюты. Но сейчас круглосуточно действуют мультивалютные банкоматы банков, в которых можно всегда произвести обмен валюты. Мы за цивилизованный рынок. Кто считает нужным на нем работать, должен выполнять все требования.
При этом зампред Нацбанка подчеркнул, что предлагаемые изменения еще не утверждены и находятся на стадии обсуждения.
Лэйла ТАСТАНОВА, Нур-Султан
https://time.kz/articles/zloba/2019/08/30/protsess-poshyol-ili-najdi-sebya
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Versus от 02.09.2019 08:36:51
Как то обидно что ли...пашешь пашешь из кожи вон лезешь, а государство тебя не поддерживает
Как то обидно что ли...пашешь пашешь из кожи вон лезешь, а государство тебя не поддерживает
А зачем тебе помогать, ты майдан не устроить, на митинг не выйдешь.
У тебя просто на это времени нет, ты работаешь.)
Одной частью рта говорит - купи две коровы, работай. Другой - я закрою часть твоих кредитов за айфон.
SouthJoker 02.09.2019 в 19:10:39 # 730419
Цитата: acid от 02.09.2019 12:26:02
Это глобальное паскудство я считаю
Одной частью рта говорит - купи две коровы, работай. Другой - я закрою часть твоих кредитов за айфон.
Это глобальное паскудство я считаю
Одной частью рта говорит - купи две коровы, работай. Другой - я закрою часть твоих кредитов за айфон.
Обидно что ты пашешь, кормишь 4 детей, платишь налоги, а некоторые умные специально разводятся чтобы откусить кусок с твоего налога. Я понимаю тех у кого дети инвалиды, один кормилец в семье, им тяжко. Но те у кого руки ноги целые специально не работают и разводятся, это абсурд ребята. Почему за счет нас какому спиногрызу должно быть легче??? У моих детей тоже потребности. И чтобы их удовлетворить я с супругой из кожи вон лезем.
Цитата: Свобода26 от 02.09.2019 13:23:34
Ссылку скиньте пожалуйста на ту страницу в егов.кз. Я не нашла на портале ничего если честно
Ссылку скиньте пожалуйста на ту страницу в егов.кз. Я не нашла на портале ничего если честно
фиг тебе, ты не попала, я верю