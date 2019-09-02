Зеленский на минималках?

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danilov 02 Сентября 2019 в 13:21:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
По сути это был тупо имиджевый проект .. выхлопа НОЛЬ .. иносранцы от этого ЭКСПО нихрена не поменяли в своих головах в отношении КЗ ..
но ссали все в верхушке говорить об этом ..
Астанинсикий как он там .. поезд шо из аэропорта .. ЛРТ вроди .. тож нах*й не нужен был .. чисто имиджевый ..
если КЗ полностью откажется от пантов .. то ент ужи не КЗ буит ..
toliktommy 02.09.2019 в 19:53:42 # 730428
Цитата: arhar от 02.09.2019 09:02:22Процент воспитанных и порядочных значительно ниже, нежели проходимцев.
знаком с ней, могу сказать, что женщина очень добрая и порядочная. думаю, тут не зеленский, а воспитание
знаком с ней, могу сказать, что женщина очень добрая и порядочная. думаю, тут не зеленский, а воспитание
KapitanNemo 02.09.2019 в 21:45:32 # 730440
Лишь не включилась женская ревность и не сгубили Аружан.