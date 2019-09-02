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Экономика
Зеленский на минималках?
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danilov 02 Сентября 2019 в 13:21:53
Аружан Саин отменила проведение международной конференции за 65 млн тенге. Она посчитала, что негоже везти гостей, размещать их в дорогих отелях Нур-Султана и громко заявлять с трибуны о проблемах казахстанских детей.
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  Васяй 02.09.2019 в 13:43:45   # 730404
нам бы конференции взять и отменить!Глядишь и для народа бы что-нибудь осталось.
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  Yerla 02.09.2019 в 14:45:41   # 730408
а вот представьте если бы по такому принципу отменили бы этот ЭКСПО ..

По сути это был тупо имиджевый проект .. выхлопа НОЛЬ .. иносранцы от этого ЭКСПО нихрена не поменяли в своих головах в отношении КЗ ..

но ссали все в верхушке говорить об этом ..

Астанинсикий как он там .. поезд шо из аэропорта .. ЛРТ вроди .. тож нах*й не нужен был .. чисто имиджевый ..

если КЗ полностью откажется от пантов .. то ент ужи не КЗ буит ..
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  arhar 02.09.2019 в 15:02:22   # 730411
знаком с ней, могу сказать, что женщина очень добрая и порядочная. думаю, тут не зеленский, а воспитание
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  toliktommy 02.09.2019 в 19:53:42   # 730428
Цитата: arhar от 02.09.2019 09:02:22
знаком с ней, могу сказать, что женщина очень добрая и порядочная. думаю, тут не зеленский, а воспитание
Процент воспитанных и порядочных значительно ниже, нежели проходимцев.
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  KapitanNemo 02.09.2019 в 21:45:32   # 730440
Аружан уже более популярна и даже любима стала, чем кое-кто из слабого пола в правящем клане.

Лишь не включилась женская ревность и не сгубили Аружан.
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