Дефицит республиканского бюджета на 2020 год запланирован в размере 1,5 трлн тенге – мажилис

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danilov 04 Сентября 2019 в 19:47:12
«Общий объем поступлений республиканского бюджета в 2020 году составит Т11,2 трлн, в 2021 году – Т12 трлн, в 2022 году – Т12,7 трлн. Общий объем расходов в 2020 году составит Т12,7 трлн, в 2021 году – Т13,2 трлн, в 2022 году – Т13,6 трлн. Дефицит республиканского бюджета к 2020 году составит Т1,5 трлн, в 2021 году – Т1,2 трлн, в 2022 году – Т0,89 трлн», - сказала Карагусова в среду, выступая по вопросу о подготовке заключения к проекту закона РК «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» на пленарном заседании мажилиса.
Она добавила, что объем гарантированного трансферта в соответствии с законом «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2020-2022 годы» в 2020-2021 годах составит Т2,7 трлн, а в 2022 году снизится до Т2,6 трлн.
Также по информации депутата, 2019 год – последний год действия трехлетних трансфертов. В связи с этим разработан проект закона на следующий среднесрочный период – 2020-2022 годы.
«Объемы трансфертов общего характера, в соответствии с проектом закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020 – 2022 годы», которые относятся к бюджетным изъятиям и субвенциям, составили: бюджетные изъятия в 2020 году Т441,1 млрд, в 2021 году – Т 462,2 млрд, в 2022 году – Т494,4 млрд, а бюджетные субвенции в 2020 году – Т2,174 трлн, в 2021 году – Т 2,28 трлн, в 2022 году – Т2,39 трлн. Комитет по финансам и бюджету подготовит заключение по данным законопроектам до 6 ноября», - уточнила Карагусова.
Депутаты проголосовали за принятие всех трех законопроектов в работу.
По сообщению КазТАГ
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