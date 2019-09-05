Божко о соцпомощи: Надо встать на колени и поблагодарить государство

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X-Daemon 05 Сентября 2019 в 09:36:43
В кулуарах расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана во вторник он сказал, что для сохранения стабильности внутри страны граждане должны понимать, что делает для них власть.
«Нужно понимать и видеть, что делает власть. Да на одной только цифре - в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только из-за (этого - прим. ред.), извините, надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает «дайте ему все», должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека», - сказал он.
Вместе с тем, у многих пользователей социальных сетей заявление депутата вызвало возмущение. Ниже приводятся комментарии казахстанцев в Facebook к этому высказыванию.
Adil Zhakupov: Прочитал статью, чуть не офигел. Вот это манера общения с людьми. Он феодал что-ли?
Timur Omarov: Безнаказанность и отсутствие реальной обратной связи от народа приводят к полному хамству и отрыву от реальности.
Бакыткелды Ниязбеков: Бедные наши депутаты, видать вообще ничего не знают и не владеют информацией, что Господь дал богатство недр Казахстана именно народу, а не олигархам. Поэтому на колени перед народом должны встать и отблагодарить именно олигархи, чиновники и депутаты, которые все 28 лет живут безбедно, пользуясь тем, что по факту принадлежит народу.
Божко является депутатом мажилиса с марта 2016 год. Там он работает заместителем председателя верхней палаты парламента. До этого он занимал пост замглавы МВД, был министром по ЧС. Однако большая часть его карьеры прошла в КГБ и КНБ. Работать там он начал в 1976 году. В 2007 году он ушел из КНБ с должности заместителя председателя комитета национальной безопасности.
https://politics.nur.kz/1814451-bozko-o-socpomosi-nado-vstat-na-koleni-i-poblagodarit-gosudarstvo.html
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Цитата: Даун от 05.09.2019 09:40:45На колени!
Он прав
Он прав
ставить в стойло такого человека», - сказал онВот это и есть истинное отношение к народу власть имущих! Мы для них просто скот...