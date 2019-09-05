​​«Тальго» всё

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danilov 05 Сентября 2019 в 20:11:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 05.09.2019 в 23:25:19 # 730608
Цитата: Софруджу от 05.09.2019 14:25:41
Первые испанские поезда были с удобными широкими, выдвигающимися вперёд креслами. А сейчас сиденья никак не двигаются и не отклоняются, и сидеть на них всю ночь ужасно
Первые испанские поезда были с удобными широкими, выдвигающимися вперёд креслами. А сейчас сиденья никак не двигаются и не отклоняются, и сидеть на них всю ночь ужасно
Так и с автобусами было. В начале 2000х закупили Hyundai - вполне нормальные автобусы были, а теперь сами выпускаем, только сараи
нароТТ .. неужто Вы верите что у нас строят реальные линии по изготовлению "автобусов" .. "машин" .. и тем более "поездов" ???
если не лень .. можете съездить .. и при желании можно все спокойно посмотреть ..
странно .. почему у нас еще не было ни одного "смелого" журналистского расследования по этим темам ..