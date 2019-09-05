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Экономика
​​«Тальго» всё
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danilov 05 Сентября 2019 в 20:11:19
Глава «КТЖ» Сауат Мынбаев заявил, что с испанскими партнёрами сотрудничество закончилось. Больше в столице не будут собирать вагоны «Тулпар-Тальго». Дособерут ранее оплаченные, а дальше у нацкомпании всего два сценария. Первый — найдут нового технологического партнёра, второй — казахстанский перевозчик будет закупать уже готовые вагоны
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  Софруджу 05.09.2019 в 20:25:41   # 730587
Первые испанские поезда были с удобными широкими, выдвигающимися вперёд креслами. А сейчас сиденья никак не двигаются и не отклоняются, и сидеть на них всю ночь ужасно
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  МишкаНаСевер 05.09.2019 в 23:25:19   # 730608
Цитата: Софруджу от 05.09.2019 14:25:41
Первые испанские поезда были с удобными широкими, выдвигающимися вперёд креслами. А сейчас сиденья никак не двигаются и не отклоняются, и сидеть на них всю ночь ужасно

Так и с автобусами было. В начале 2000х закупили Hyundai - вполне нормальные автобусы были, а теперь сами выпускаем, только сараи
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  Yerla 06.09.2019 в 00:31:32   # 730615
гыыыы .. был Я недавно в Семее .. .. спецом ездил на этот так называемый "завод хундай" .. ..

нароТТ .. неужто Вы верите что у нас строят реальные линии по изготовлению "автобусов" .. "машин" .. и тем более "поездов" ???

если не лень .. можете съездить .. и при желании можно все спокойно посмотреть ..

странно .. почему у нас еще не было ни одного "смелого" журналистского расследования по этим темам ..
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  Absolute 06.09.2019 в 01:23:48   # 730628
Этот сценарий отработан, давайте следующий
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