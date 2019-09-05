Рост потребления электроэнергии в Казахстане замедлился. KEGOC не знает причины снижения

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danilov 05 Сентября 2019 в 22:00:53
"Почему упал объём потребления – вопрос, который нас самих интересует", – говорит председатель правления АО "KEGOC" Бакытжан Кажиев.
Компания провела структурный анализ по всем потребителям и стало понятно, что в разрезе крупных экспортоориентированных предприятий рост есть, но он в два раза меньше, чем в прошлом году.
"Снижение показателей в этом сегменте связано, в частности, с прошлогодней аварией на "Арселор Миттал", из-за чего он не вышел на запланированные показатели", – поясняет Бакытжан Кажиев.
По сегменту "население и МСБ" темпы прироста потребления снизились в десять раз.
В разрезе регионов наибольшее снижение потребления произошло в западном регионе, там зафиксированы отрицательные темпы прироста. В южном регионе потребление выросло в размере 3%, в северном – около 1%.
Однако уже в июле динамика потребления электроэнергии повысилась и рост потребления по итогам восьми месяцев 2019 года составил 1,6%.
"Потребление восстанавливается. Об итогах года судить пока рано", – говорит Бакытжан Кажиев.
Всплеска потребления электроэнергии в Казахстане он не прогнозирует, но ожидает его рост вместе с ростом экономики.
Напомним, по уточнённому макроэкономическому прогнозу Правительства, экономический рост в Казахстане в 2019 году ожидается на уровне 3,8%.
KEGOC – системный оператор единой электроэнергетической системы Казахстана. На балансе компании находится 360 линий электропередачи с напряжением 35-1150 кВ общей протяжённостью порядка 26,6 тысячи км и 78 электрических подстанций.
https://informburo.kz/novosti/rost-potrebleniya-elektroenergii-v-kazahstane-zamedlilsya-i-kegoc-ne-znaet-pochemu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 05.09.2019 в 23:57:26 # 730610
Цитата: Даун от 05.09.2019 17:17:52
Кегок не знает, Далбаебы, многи потихоньку переходят на диодные лампы, а это в разы экономнее
Кегок не знает, Далбаебы, многи потихоньку переходят на диодные лампы, а это в разы экономнее
Промышленность и производство не развивается достаточными темпами, а не лампы.
А так думаю причины ясны - светодиоды, ОЛЕД телевизоры, и другая бытовая техника с годами жрет все меньше. Например моя кофеварка в режиме ЭКО потребляет в 10 раз меньше энергии чем когда в обычном. А сейчас я пишу с компа в котором монитор больше в полтора раза чем старый, зато ест в 2 раза меньше.
ps. да я купил ваттметр и замерил всю технику в доме, ради интереса.