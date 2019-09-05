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Экономика
Рост потребления электроэнергии в Казахстане замедлился. KEGOC не знает причины снижения
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danilov 05 Сентября 2019 в 22:00:53
Рост потребления электроэнергии в Казахстане в первом полугодии 2019 года составил чуть менее 1%. Хотя среднегодовые показатели роста потребления находились в последние годы на уровне 6% и этот показатель заложила компания в планы по объёмам поставок на 2019 год. Об этом сообщил управляющий директор по финансам и учёту АО "KEGOC" Кайрат Турмагамбетов.

"Почему упал объём потребления – вопрос, который нас самих интересует", – говорит председатель правления АО "KEGOC" Бакытжан Кажиев.

Компания провела структурный анализ по всем потребителям и стало понятно, что в разрезе крупных экспортоориентированных предприятий рост есть, но он в два раза меньше, чем в прошлом году.

"Снижение показателей в этом сегменте связано, в частности, с прошлогодней аварией на "Арселор Миттал", из-за чего он не вышел на запланированные показатели", – поясняет Бакытжан Кажиев.

По сегменту "население и МСБ" темпы прироста потребления снизились в десять раз.

В разрезе регионов наибольшее снижение потребления произошло в западном регионе, там зафиксированы отрицательные темпы прироста. В южном регионе потребление выросло в размере 3%, в северном – около 1%.

Однако уже в июле динамика потребления электроэнергии повысилась и рост потребления по итогам восьми месяцев 2019 года составил 1,6%.

"Потребление восстанавливается. Об итогах года судить пока рано", – говорит Бакытжан Кажиев.

Всплеска потребления электроэнергии в Казахстане он не прогнозирует, но ожидает его рост вместе с ростом экономики.

Напомним, по уточнённому макроэкономическому прогнозу Правительства, экономический рост в Казахстане в 2019 году ожидается на уровне 3,8%.

KEGOC – системный оператор единой электроэнергетической системы Казахстана. На балансе компании находится 360 линий электропередачи с напряжением 35-1150 кВ общей протяжённостью порядка 26,6 тысячи км и 78 электрических подстанций.

https://informburo.kz/novosti/rost-potrebleniya-elektroenergii-v-kazahstane-zamedlilsya-i-kegoc-ne-znaet-pochemu.html
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  Даун 05.09.2019 в 23:17:52   # 730606
Кегок не знает, Далбаебы, многи потихоньку переходят на диодные лампы, а это в разы экономнее
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  Беня Ладен 05.09.2019 в 23:57:26   # 730610
Цитата: Даун от 05.09.2019 17:17:52
Кегок не знает, Далбаебы, многи потихоньку переходят на диодные лампы, а это в разы экономнее


Промышленность и производство не развивается достаточными темпами, а не лампы.
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  Yerla 06.09.2019 в 00:04:57   # 730612
да неее .. обычный потребитель растет .. и лампочки ХЗ .. особой роли не сыграют .. сдается мне что знают они фисЁ .. типа на западе падает .. на западе газа дахрена .. .. а где есть попутный газ не оч очищенный .. там сидят газопоршневые электростанции .. где нармуль очищенный газ .. там можно и газотурбинку ставить .. вон ща если раскачать ЭмбаМунайГаз шоб он полностью отказался от услуг АтырауЖарык и перешел на газ .. а газа у него дахрена .. я молчу про мелочь что давно перешла и продолжает ставить газ .. сраный КазМунайТениз даже переделывает движки своих дизельных электростанций на газ .. в Кызылординской области вон даже микротурбинки ставят от капстоуна .. в Актобе тож с газом гуд .. а электричество для нефтянки дорого .. там дахрена включено .. типа за обслуживание линий электропередач .. ремонт .. замена .. и т.д. .. в общем дорого в степь сБет .. у арселора своя тэц .. .. им нахрен даж электростанции на шахтном метане не нужны .. потому что дешевле своя тэц .. хотя на шахтном метане у них стоят штук 5 .. ну эт чиста для ***** ..
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  divan 06.09.2019 в 03:51:08   # 730629
канва между строк. Жгите больше электричества, нам нужно больше денег!

А так думаю причины ясны - светодиоды, ОЛЕД телевизоры, и другая бытовая техника с годами жрет все меньше. Например моя кофеварка в режиме ЭКО потребляет в 10 раз меньше энергии чем когда в обычном. А сейчас я пишу с компа в котором монитор больше в полтора раза чем старый, зато ест в 2 раза меньше.

ps. да я купил ваттметр и замерил всю технику в доме, ради интереса.
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