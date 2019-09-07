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Экономика
Списание кредитов малоимущим пошло не по плану?
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danilov 07 Сентября 2019 в 15:07:40
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  Рамзес 07.09.2019 в 16:21:15   # 730663
А что с Каспи опять ?
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  Pole13 07.09.2019 в 17:46:43   # 730665
На мой взгляд правильно было бы занести в черный список должников, которым сейчас спишут долги.
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  Практичный 07.09.2019 в 18:10:11   # 730667
Хотели как лучше,получилось как всегда,блеать!
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  acid 07.09.2019 в 22:14:40   # 730671
Цитата: Pole13 от 07.09.2019 11:46:43
На мой взгляд правильно было бы занести в черный список должников, которым сейчас спишут долги.

Согласен, в черный список их
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  Fototur 07.09.2019 в 22:59:49   # 730675
В черный список всех банков. Иначе завтра опять наберут, и будут не гасить кредиты, а уже требовать списания.
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  DITRX 07.09.2019 в 23:23:37   # 730677
Цитата: Pole13 от 07.09.2019 11:46:43
На мой взгляд правильно было бы занести в черный список должников, которым сейчас спишут долги.

Я думаю что если он не платил более 90 дней то он по любому в черном списке.
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