Списание кредитов малоимущим пошло не по плану?

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danilov 07 Сентября 2019 в 15:07:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 07.09.2019 в 18:10:11 # 730667
Цитата: Pole13 от 07.09.2019 11:46:43
На мой взгляд правильно было бы занести в черный список должников, которым сейчас спишут долги.
На мой взгляд правильно было бы занести в черный список должников, которым сейчас спишут долги.
Согласен, в черный список их
Цитата: Pole13 от 07.09.2019 11:46:43
На мой взгляд правильно было бы занести в черный список должников, которым сейчас спишут долги.
На мой взгляд правильно было бы занести в черный список должников, которым сейчас спишут долги.
Я думаю что если он не платил более 90 дней то он по любому в черном списке.