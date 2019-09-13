В Казахстане хотят отменить налог на некоторые авто

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danilov 15 Сентября 2019 в 21:54:15
Как сообщается, ведомством рассматривается вопрос введения прогрессивной шкалы по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) после введения всеобщего декларирования доходов и расходов.
Более ранее внедрение этого инструмента может вызвать риск уклонения от уплаты ИПН через уменьшение официальных заработных плат.
Как отметили в ведомстве, для эффективного введения прогрессивного налогообложения необходимо выполнение следующих условий: наличие в стране высокой и устойчивой доли класса со средним доходом, эффективное налоговое администрирование совокупного дохода физического лица из различных источников, высокая налоговая культура населения и положительное восприятие прогрессивной шкалы большей частью населения.
"Также рассматривается вопрос отмены налога на транспортные средства на автомобили объемом двигателя до 3 тыс. куб. см. с переносом суммы данного налога в стоимость бензина. Считаем, что данная мера будет являться одним из механизмов перераспределения национального дохода", - заявили в министерстве.
Также ведомством предлагается увеличить ставки акцизов на такие социально-вредные товары, как пиво и пивной напиток, изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости, а также ввести повышенное налогообложение дорогостоящей алкогольной и табачной продукции.
https://lsm.kz/v-kazahstane-hotyat-otmenit-nalog-na-avtomobili-s-dvigatelem-menee-3-tys-kub-sm
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